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Главная Дом и огород Этим удобрением легко испортить вкус картошки: агрономы предупредили

Этим удобрением легко испортить вкус картошки: агрономы предупредили

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 05:04
Агрономы предупредили, какое популярное удобрение испортит вкус картошки
Уход за картофелем для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинцев картофель — один из главных овощей на огороде. Чтобы получить щедрый урожай, его окучивают, поливают, защищают от вредителей и, конечно же, подкармливают. Однако далеко не все удобрения приносят пользу. Существует вредная подкормка, которая все испортит: она способна сделать клубни водянистыми и невкусными.

Новини.LIVE рассказывает, чем нельзя подкармливать картофель, чтобы не испортить урожай.

Какое удобрение может испортить вкус картофеля

Кусты картофеля категорически нельзя удобрять свежим навозом. Хотя это органическое удобрение часто считают универсальным, для этой культуры оно может принести больше вреда, чем пользы.

Агрономы отмечают следующие негативные последствия применения свежего навоза для урожая картофеля:

  • замедление развития клубней;
  • плоды становятся водянистыми, менее рассыпчатыми;
  • появляется неприятный привкус;
  • повышается риск развития грибковых заболеваний;
  • запах удобрения может привлекать почвенных вредителей.

Также не стоит во второй половине вегетации использовать азотные удобрения. Их избыток приведет к тому, что картофель будет активно наращивать пышную ботву вместо формирования крупных и качественных клубней. Кроме того, азот может сделать картофель более водянистым, снизить содержание крахмала и ухудшить его вкусовые качества.

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Для формирования вкусных и рассыпчатых клубней картофель больше всего нуждается в калии и фосфоре. Эти элементы способствуют накоплению крахмала, улучшают вкус, лежкость урожая и помогают растениям легче переносить засуху.

Подкормка будет наиболее эффективной до начала активного образования клубней. Лучше всего вносить перепревший навоз или компост еще осенью при перекопке участка. К весенней посадке органика успеет перегнить, обогатит почву питательными веществами и не повлияет негативно на вкус будущего урожая.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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