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Головна Дім та город Цим добривом легко зіпсувати смак картоплі: агрономи застерегли городників

Цим добривом легко зіпсувати смак картоплі: агрономи застерегли городників

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 05:04
Агрономи застерегли, яке популярне добриво зіпсує смак картоплі
Догляд за картоплею для гарного врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Для українців картопля — один з головних овочів на городі. Щоб отримати щедрий врожай, його підгортають, поливають, захищають від шкідників і, звичайно, підживлюють. Проте далеко не всі добрива приносять користь. Є шкідливе підживлення, яке усе зіпсує, воно здатне зробити бульби водянистими та поганими на смак. 

Новини.LIVE розповідає, чим не можна підгодовувати картоплю, щоб не зіпсувати врожай.

Яке добриво може зіпсувати смак картоплі

Кущі картоплі категорично не можна удобрювати свіжим гноєм. Хоча це органічне добриво часто вважають універсальним, для цієї культури воно може принести більше шкоди, ніж користі.

Агрономи називають такий негативний вплив свіжого гною на врожай картоплі:

  • сповільнення розвитку бульб;
  • плоди стають водянистими, менш розсипчастими;
  • з'являється неприємний присмак;
  • підвищується ризик розвитку грибкових захворювань;
  • запах добрива може приваблювати ґрунтових шкідників.

Також не варто у другій половині вегетації використовувати азотні добрива. Надлишок призведе до того, що картопля активно нарощуватиме пишне бадилля замість формування великих і якісних бульб. Ще азот може зробити картоплю більш водянистою, знизити вміст крохмалю та погіршити її смакові якості.

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Які добрива найкраще підходять картоплі

Для формування смачних і розсипчастих бульб картопля найбільше потребує калію та фосфору. Ці елементи сприяють накопиченню крохмалю, покращують смак, лежкість урожаю та допомагають рослинам легше переносити посуху. 

Підживлення буде найбільш ефективним до початку активного формування бульб. Найкраще вносити перепрілий гній або компост ще восени під перекопування ділянки. До весняної посадки органіка встигне перегнити, збагатить ґрунт поживними речовинами й не впливатиме негативно на смак майбутнього врожаю.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий
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