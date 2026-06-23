Можно ли работать в огороде в день Ивана Купала: народные приметы
В ночь с 23 на 24 июня украинцы отмечают праздник Ивана Купала. Он наполнен неповторимыми традициями и обычаями. Но до наших дней сохранилось и немало предостережений. Естественно, огородников интересует, можно ли работать на огороде в этот день.
Новини.LIVE рассказывает о главных ограничениях и предостережениях в праздник Ивана Купала 24 июня.
Можно ли работать на огороде в день Ивана Купала 24 июня
Издавна Ивана Купала считался днем единения человека с природой. Наши предки старались отложить большинство огородных работ, особенно тех, что связаны с перекопкой земли, прополкой или уничтожением растений. Верили, что земля в этот день обладает особой силой и как бы "отдыхает", накапливая энергию для будущего плодоношения.
Какие работы на огороде запрещены в день Ивана Купала
Больше всего предостережений касалось тяжелого физического труда. По народным приметам в праздник 24 июня нельзя:
- пахать землю;
- перекапывать грядки;
- пропалывать междурядья;
- вырывать сорняки с корнями;
- косить траву без насущной необходимости;
- обрезать деревья и кусты;
- выкорчевывать старые растения.
Считалось, что такие работы могут "напугать" землю, и овощи, а также плодовые деревья дадут меньший урожай. Также говорили, что тот, кто сломает ветку в этот день, "отвернет достаток от хозяйства на весь год".
Что можно делать с растениями 24 июня
Несмотря на многочисленные запреты, полностью оставлять огород без внимания не нужно. Допускались легкие работы, которые не травмируют растения и не нарушают почву.
В частности, можно:
- осмотреть посадки после дождей или жары;
- собрать созревшие ягоды и овощи;
- осторожно полить культуры, если стоит засуха;
- подвязать высокорослые помидоры или огурцы;
- проветрить теплицы.
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