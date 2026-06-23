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Можно ли работать в огороде в день Ивана Купала: народные приметы

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 22:33
Ивана Купала 2026: можно ли работать в огороде 24 июня, чтобы не потерять урожай
Работа на огороде в день Ивана Купала. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь с 23 на 24 июня украинцы отмечают праздник Ивана Купала. Он наполнен неповторимыми традициями и обычаями. Но до наших дней сохранилось и немало предостережений. Естественно, огородников интересует, можно ли работать на огороде в этот день.

Новини.LIVE рассказывает о главных ограничениях и предостережениях в праздник Ивана Купала 24 июня.

Можно ли работать на огороде в день Ивана Купала 24 июня

Издавна Ивана Купала считался днем единения человека с природой. Наши предки старались отложить большинство огородных работ, особенно тех, что связаны с перекопкой земли, прополкой или уничтожением растений. Верили, что земля в этот день обладает особой силой и как бы "отдыхает", накапливая энергию для будущего плодоношения.

Какие работы на огороде запрещены в день Ивана Купала

Больше всего предостережений касалось тяжелого физического труда. По народным приметам в праздник 24 июня нельзя:

  • пахать землю;
  • перекапывать грядки;
  • пропалывать междурядья;
  • вырывать сорняки с корнями;
  • косить траву без насущной необходимости;
  • обрезать деревья и кусты;
  • выкорчевывать старые растения.

Считалось, что такие работы могут "напугать" землю, и овощи, а также плодовые деревья дадут меньший урожай. Также говорили, что тот, кто сломает ветку в этот день, "отвернет достаток от хозяйства на весь год".

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Несмотря на многочисленные запреты, полностью оставлять огород без внимания не нужно. Допускались легкие работы, которые не травмируют растения и не нарушают почву.

В частности, можно:

  • осмотреть посадки после дождей или жары;
  • собрать созревшие ягоды и овощи;
  • осторожно полить культуры, если стоит засуха;
  • подвязать высокорослые помидоры или огурцы;
  • проветрить теплицы.

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народные приметы Ивана Купала работа на огороде
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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