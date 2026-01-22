Как сохранить магнолию зимой - уход, укрытие и ошибки

Розовая магнолия цветет в саду. Фото: Freepik

Магнолия болезненно реагирует на морозы, резкие перепады температур и пересыхание почвы зимой, особенно в регионах с нестабильной погодой. Без правильной подготовки дерево может потерять цветочные почки, ослабнуть или вообще не зацвести весной.

Новини.LIVE рассказывает, как защитить магнолию зимой и какие действия действительно помогают пережить морозы.

Что важно сделать перед морозами

Чтобы магнолия хорошо перезимовала, обрати внимание на базовые вещи:

почва должна быть влажной, но хорошо дренированной;

оптимальная среда — слабокислая;

корневая зона нуждается в защите от промерзания.

Перед устойчивыми морозами дерево стоит обильно полить, особенно после сухой осени.

Мульча и укрытие — ключ к выживанию

Корневая система магнолии поверхностная, поэтому:

замульчируй приствольный круг хвоей или корой слоем 5-7 см;

не насыпай мульчу вплотную к стволу;

молодые и вечнозеленые растения укрой мешковиной.

Это поможет сохранить тепло и влагу в почве.

Чего нельзя делать зимой

Чтобы не навредить магнолии:

не обрезай ветви осенью или зимой;

не подкармливай в первый год после посадки;

не оставляй ствол без защиты от солнечных ожогов.

Обрезку проводят только после цветения, а укрытие снимают весной.

