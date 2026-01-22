Как сохранить магнолию зимой - уход, укрытие и ошибки

Морозы уничтожают магнолию — что нужно сделать уже сейчас
Магнолия болезненно реагирует на морозы, резкие перепады температур и пересыхание почвы зимой, особенно в регионах с нестабильной погодой. Без правильной подготовки дерево может потерять цветочные почки, ослабнуть или вообще не зацвести весной.
Новини.LIVE рассказывает, как защитить магнолию зимой и какие действия действительно помогают пережить морозы.
Что важно сделать перед морозами
Чтобы магнолия хорошо перезимовала, обрати внимание на базовые вещи:
- почва должна быть влажной, но хорошо дренированной;
- оптимальная среда — слабокислая;
- корневая зона нуждается в защите от промерзания.
Перед устойчивыми морозами дерево стоит обильно полить, особенно после сухой осени.
Мульча и укрытие — ключ к выживанию
Корневая система магнолии поверхностная, поэтому:
- замульчируй приствольный круг хвоей или корой слоем 5-7 см;
- не насыпай мульчу вплотную к стволу;
- молодые и вечнозеленые растения укрой мешковиной.
Это поможет сохранить тепло и влагу в почве.
Чего нельзя делать зимой
Чтобы не навредить магнолии:
- не обрезай ветви осенью или зимой;
- не подкармливай в первый год после посадки;
- не оставляй ствол без защиты от солнечных ожогов.
Обрезку проводят только после цветения, а укрытие снимают весной.
Мы уже писали о том, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.
Ранее объясняли то, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.
Подробнее рассказывали о том, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.
Читайте Новини.LIVE!