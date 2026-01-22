Видео
Главная Дом и огород Морозы уничтожают магнолию — что нужно сделать уже сейчас

Морозы уничтожают магнолию — что нужно сделать уже сейчас

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:19
Как сохранить магнолию зимой - уход, укрытие и ошибки
Розовая магнолия цветет в саду. Фото: Freepik

Магнолия болезненно реагирует на морозы, резкие перепады температур и пересыхание почвы зимой, особенно в регионах с нестабильной погодой. Без правильной подготовки дерево может потерять цветочные почки, ослабнуть или вообще не зацвести весной.

Новини.LIVE рассказывает, как защитить магнолию зимой и какие действия действительно помогают пережить морозы.

Что важно сделать перед морозами

Чтобы магнолия хорошо перезимовала, обрати внимание на базовые вещи:

  • почва должна быть влажной, но хорошо дренированной;
  • оптимальная среда — слабокислая;
  • корневая зона нуждается в защите от промерзания.

Перед устойчивыми морозами дерево стоит обильно полить, особенно после сухой осени.

Мульча и укрытие — ключ к выживанию

Корневая система магнолии поверхностная, поэтому:

  • замульчируй приствольный круг хвоей или корой слоем 5-7 см;
  • не насыпай мульчу вплотную к стволу;
  • молодые и вечнозеленые растения укрой мешковиной.

Это поможет сохранить тепло и влагу в почве.

Чего нельзя делать зимой

Чтобы не навредить магнолии:

  • не обрезай ветви осенью или зимой;
  • не подкармливай в первый год после посадки;
  • не оставляй ствол без защиты от солнечных ожогов.

Обрезку проводят только после цветения, а укрытие снимают весной.

Мы уже писали о том, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.

Ранее объясняли то, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.

Подробнее рассказывали о том, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
