Як зберегти магнолію взимку - догляд, укриття та помилки

Рожева магнолія цвіте у саду. Фото: Freepik

Магнолія болісно реагує на морози, різкі перепади температур і пересихання ґрунту взимку, особливо в регіонах із нестабільною погодою. Без правильної підготовки дерево може втратити квіткові бруньки, ослабнути або взагалі не зацвісти навесні.

Новини.LIVE розповідає, як захистити магнолію взимку та які дії справді допомагають пережити морози.

Реклама

Читайте також:

Що важливо зробити перед морозами

Щоб магнолія добре перезимувала, зверни увагу на базові речі:

ґрунт має бути вологим, але добре дренованим;

оптимальне середовище — слабокисле;

коренева зона потребує захисту від промерзання.

Перед стійкими морозами дерево варто рясно полити, особливо після сухої осені.

Мульча й укриття — ключ до виживання

Коренева система магнолії поверхнева, тому:

замульчуй пристовбурне коло хвоєю або корою шаром 5-7 см;

не насипай мульчу впритул до стовбура;

молоді та вічнозелені рослини укрий мішковиною.

Це допоможе зберегти тепло й вологу в ґрунті.

Чого не можна робити взимку

Щоб не нашкодити магнолії:

не обрізай гілки восени або взимку;

не підживлюй у перший рік після посадки;

не залишай стовбур без захисту від сонячних опіків.

Обрізку проводять лише після цвітіння, а укриття знімають навесні.

Ми вже писали про те, як врятувати дерево взимку та які дії допоможуть повністю загоїти кору навесні.

Раніше пояснювали те, як правильно садити кісточкові дерева, щоб вони швидко прижилися та дали стабільний врожай.

Детальніше розповідали про те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.