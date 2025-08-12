Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Морковь растет кривой и тонкой — чем ее полить в августе 2025

Морковь растет кривой и тонкой — чем ее полить в августе 2025

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 01:12
Чем надо полить морковь на огороде в августе 2025, если она вырастает кривой и тонкой — советы дачникам
Урожай моркови и полив растений этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Далеко не у всех дачников удается вырастить ровную и толстую морковь на огороде, ведь у некоторых она вырастает тонкой и кривой. Опытные дачники рассказали, по каким причинам возникает эта проблема и что нужно сделать в августе 2025 года, чтобы спасти урожай этих оранжевых овощей.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Почему морковь кривится и вырастает тонкой

Очень часто оранжевые корнеплоды не могут сформировать плотную структуру из-за дефицита кальция и микроэлементов. Из-за недостатка этих полезных веществ в составе морковь вырастает узкой, ломкой, а иногда вообще загибается в стороны.

Также морковь необходимо выращивать в почве с соответствующим уровнем кислотности. Дело в том, что в слишком кислой или щелочной почве эти овощи не могут развиваться должным образом, а это приводит к изменению внешнего вида.

Морковь
Искривленные корнеплоды моркови на тряпке. Фото: Pexels

Как можно вырастить красивую морковь

Опытные дачники рекомендуют полить растения с морковью обычной пищевой содой, которая делает почву не такой кислой. Благодаря этому простому ингредиенту овощи лучше поглощают кальций и другие полезные элементы, а еще он помогает бороться с различными вредителями и заболеваниями.

Как приготовить средство для полива моркови

Для того, чтобы приготовить эффективное средство для полива моркови на огороде в августе, вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

  • Пищевая сода — одна чайная ложка
  • Теплая вода — десять литров

Растворите соду в воде и поливайте растения с морковью на огороде под самый корень один раз в семь дней. Но вода для полива обязательно должна быть теплой, поскольку холодная мешает хорошему росту.

Полив моркови
Процедура полива растений моркови на огороде. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить морковь на огороде от вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле моркови на огороде для улучшения урожая.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать рядом с морковью на огороде.

овощи советы морковь огород народные методы эффективные способы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации