Чем надо полить морковь на огороде в августе 2025, если она вырастает кривой и тонкой — советы дачникам

Морковь растет кривой и тонкой — чем ее полить в августе 2025
Далеко не у всех дачников удается вырастить ровную и толстую морковь на огороде, ведь у некоторых она вырастает тонкой и кривой. Опытные дачники рассказали, по каким причинам возникает эта проблема и что нужно сделать в августе 2025 года, чтобы спасти урожай этих оранжевых овощей.
Почему морковь кривится и вырастает тонкой
Очень часто оранжевые корнеплоды не могут сформировать плотную структуру из-за дефицита кальция и микроэлементов. Из-за недостатка этих полезных веществ в составе морковь вырастает узкой, ломкой, а иногда вообще загибается в стороны.
Также морковь необходимо выращивать в почве с соответствующим уровнем кислотности. Дело в том, что в слишком кислой или щелочной почве эти овощи не могут развиваться должным образом, а это приводит к изменению внешнего вида.
Как можно вырастить красивую морковь
Опытные дачники рекомендуют полить растения с морковью обычной пищевой содой, которая делает почву не такой кислой. Благодаря этому простому ингредиенту овощи лучше поглощают кальций и другие полезные элементы, а еще он помогает бороться с различными вредителями и заболеваниями.
Как приготовить средство для полива моркови
Для того, чтобы приготовить эффективное средство для полива моркови на огороде в августе, вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:
- Пищевая сода — одна чайная ложка
- Теплая вода — десять литров
Растворите соду в воде и поливайте растения с морковью на огороде под самый корень один раз в семь дней. Но вода для полива обязательно должна быть теплой, поскольку холодная мешает хорошему росту.
