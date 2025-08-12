Чем надо полить морковь на огороде в августе 2025, если она вырастает кривой и тонкой — советы дачникам

Урожай моркови и полив растений этого овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Далеко не у всех дачников удается вырастить ровную и толстую морковь на огороде, ведь у некоторых она вырастает тонкой и кривой. Опытные дачники рассказали, по каким причинам возникает эта проблема и что нужно сделать в августе 2025 года, чтобы спасти урожай этих оранжевых овощей.

Почему морковь кривится и вырастает тонкой

Очень часто оранжевые корнеплоды не могут сформировать плотную структуру из-за дефицита кальция и микроэлементов. Из-за недостатка этих полезных веществ в составе морковь вырастает узкой, ломкой, а иногда вообще загибается в стороны.

Также морковь необходимо выращивать в почве с соответствующим уровнем кислотности. Дело в том, что в слишком кислой или щелочной почве эти овощи не могут развиваться должным образом, а это приводит к изменению внешнего вида.

Искривленные корнеплоды моркови на тряпке. Фото: Pexels

Как можно вырастить красивую морковь

Опытные дачники рекомендуют полить растения с морковью обычной пищевой содой, которая делает почву не такой кислой. Благодаря этому простому ингредиенту овощи лучше поглощают кальций и другие полезные элементы, а еще он помогает бороться с различными вредителями и заболеваниями.

Как приготовить средство для полива моркови

Для того, чтобы приготовить эффективное средство для полива моркови на огороде в августе, вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

Пищевая сода — одна чайная ложка

Теплая вода — десять литров

Растворите соду в воде и поливайте растения с морковью на огороде под самый корень один раз в семь дней. Но вода для полива обязательно должна быть теплой, поскольку холодная мешает хорошему росту.

Процедура полива растений моркови на огороде. Фото: Decorexpro

