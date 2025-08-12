Чим треба полити моркву на городі в серпні 2025, якщо вона виростає кривою і тонкою — поради дачникам

Врожай моркви і полив рослин цього овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Далеко не у всіх дачників вдається виростити рівну і товсту моркву на городі, адже в деяких вона виростає тонкою і кривою. Досвідчені дачники розповіли, з яких причин виникає ця проблема і що потрібно зробити в серпні 2025 року, щоб врятувати врожай цих помаранчевих овочів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чому морква кривиться і виростає тонкою

Дуже часто помаранчеві коренеплоди не можуть сформувати щільну структуру через дефіцит кальцію і мікроелементів. Через нестачу цих корисних речовин у складі морква виростає вузькою, ламкою, а інколи взагалі загинається в сторони.

Також моркву необхідно вирощувати в ґрунті з відповідним рівнем кислотності. Справа в тому, що в дуже кислому або лужному ґрунті ці овочі не можуть розвиватися належним чином, а це призводить до зміни зовнішнього вигляду.

Викривлені коренеплоди моркви на ганчірці. Фото: Pexels

Як можна виростити гарну моркву

Досвідчені дачники рекомендують полити рослини з морквою звичайною харчовою содою, яка робить ґрунт не таким кислим. Завдяки цьому простому інгредієнту овочі краще поглинають кальцій та інші корисні елементи, а ще він допомагає боротися з різними шкідниками і захворюваннями.

Як приготувати засіб для поливу моркви

Для того, щоб приготувати ефективний засіб для поливу моркви на городі в серпні, вам потрібно мати під рукою такі інгредієнти, як:

Харчова сода — одна чайна ложка

Тепла вода — десять літрів

Розчиніть соду у воді та поливайте рослини з морквою на городі під самісінький корінь один раз на сім днів. Але вода для поливу обов’язково має бути теплою, оскільки холодна заважає гарному росту.

Процедура поливу рослин моркви на городі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити моркву на городі від шкідників.

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля моркви на городі для покращення врожаю.

Також ми повідомляли про те, що не можна садити поруч із морквою на городі.