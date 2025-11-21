Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Морковь вырастет быстрее — два способа подзимней посадки

Морковь вырастет быстрее — два способа подзимней посадки

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:36
обновлено: 15:02
Как посадить морковь под зиму - два проверенных способа подзимнего посева для обильного урожая
Урожай морковки в руках. Фото: Epic Gardening

Морковь осенью можно высеять так, чтобы весной она дала ранние и сильные всходы и выросла значительно быстрее обычной. Два простых способа подзимней посадки дают стабильно больший урожай.

Новини.LIVE делится методами, которые подходят для разных регионов и климата.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит сеять морковь осенью

Подзимний посев позволяет семенам пройти естественную закалку. В прохладном грунте они пробуждаются без стресса, быстро укореняются и стартуют раньше, чем весенние посадки. Благодаря этому корнеплоды становятся более ровными, крупными и массивными.

Посев в подготовленные борозды

Этот вариант подходит для регионов со стабильной прохладой. Как делать:

  • заранее выровнять грядку и сделать неглубокие борозды;
  • верхний слой почвы сохранить отдельно в сухом месте;
  • при температуре 1-3°C высеять семена в борозды;
  • присыпать сухой землей и замульчировать тонким слоем;
  • слегка уплотнить, чтобы семена не сдвинулись.

Весной такая грядка оживает первой: всходы дружные, сильные, а развитие проходит равномерно.

Посев в "сухие лунки" под легким укрытием

Метод идеален для регионов с нестабильной зимой, когда возможны оттепели. Алгоритм:

  • сделать мелкие, но более широкие лунки в сухой почве;
  • разложить семена без надавливания;
  • присыпать землей, добавить тонкий слой торфа или перегноя;
  • установить легкое укрытие — дуги с пленкой без плотного прилегания.

Такая воздушная прослойка защищает семена от перепадов температур. Всходы появляются быстрее, а развитие происходит стабильно и без задержек.

Мы уже писали о том, почему черемуху не советуют высаживать рядом с домом или плодовыми деревьями.

Ранее сообщалось о том, как подготовить чубуки осенью и сохранить их до весны для быстрого укоренения.

Также мы объясняли то, что сделать, чтобы перец успел созреть даже в прохладные дни.

урожай зима морковь огород сад посев эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации