Как убрать мох с садовых дорожек - эффективный способ очистки уксусом

Человек убирает мох с плитки в саду. Фото: iStockphoto

Мох быстро захватывает садовые дорожки, делает покрытие скользким и опасным. Но есть простое средство, которое работает лучше мойки высокого давления — без повреждений и лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, чем обработать дорожки, чтобы мох сошел уже после первой процедуры.

Почему мох появляется

Мох растет там, где постоянная влажность и тень. Пористый бетон и камень долго держат воду, а растение легко закрепляется в щелях. Если не удалить его вовремя, он разрастается сплошным ковром и делает поверхность скользкой. Это затрудняет очистку и портит вид участка.

Уксус — самое простое натуральное средство

Белый уксус — доступный способ избавиться от мха без химии или дорогих инструментов. Его кислотность быстро разрушает структуру мха, и растение отмирает за несколько часов.

Как применять:

нанесите уксус на пораженные участки;

оставьте на 10-20 минут;

очистите жесткой щеткой.

Для плотных участков повторите процедуру в течение двух-трех дней.

Когда проводить обработку

Выбирайте сухой день — так уксус успеет подействовать полностью. После очистки промойте дорожку водой, чтобы не осталось следов. Уксус безопасен для растений и не портит покрытие. Для лучшего результата обрабатывайте дорожки утром, чтобы средство работало дольше до вечерней влажности.

Как предотвратить повторное появление мха

Регулярно подметайте дорожки, убирайте листья и контролируйте влажность в затененных зонах. Профилактическое вычесывание щеткой раз в несколько недель помогает удерживать покрытие чистым. Также стоит периодически проветривать густо затененные места, чтобы мох не получал избыточной влаги.

