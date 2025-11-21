Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Мох исчезнет надолго — простой способ очистить садовые дорожки

Мох исчезнет надолго — простой способ очистить садовые дорожки

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 23:50
обновлено: 15:06
Как убрать мох с садовых дорожек - эффективный способ очистки уксусом
Человек убирает мох с плитки в саду. Фото: iStockphoto

Мох быстро захватывает садовые дорожки, делает покрытие скользким и опасным. Но есть простое средство, которое работает лучше мойки высокого давления — без повреждений и лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, чем обработать дорожки, чтобы мох сошел уже после первой процедуры.

Реклама
Читайте также:

Почему мох появляется

Мох растет там, где постоянная влажность и тень. Пористый бетон и камень долго держат воду, а растение легко закрепляется в щелях. Если не удалить его вовремя, он разрастается сплошным ковром и делает поверхность скользкой. Это затрудняет очистку и портит вид участка.

Уксус — самое простое натуральное средство

Белый уксус — доступный способ избавиться от мха без химии или дорогих инструментов. Его кислотность быстро разрушает структуру мха, и растение отмирает за несколько часов.

Как применять:

  • нанесите уксус на пораженные участки;
  • оставьте на 10-20 минут;
  • очистите жесткой щеткой.

Для плотных участков повторите процедуру в течение двух-трех дней.

Когда проводить обработку

Выбирайте сухой день — так уксус успеет подействовать полностью. После очистки промойте дорожку водой, чтобы не осталось следов. Уксус безопасен для растений и не портит покрытие. Для лучшего результата обрабатывайте дорожки утром, чтобы средство работало дольше до вечерней влажности.

Как предотвратить повторное появление мха

Регулярно подметайте дорожки, убирайте листья и контролируйте влажность в затененных зонах. Профилактическое вычесывание щеткой раз в несколько недель помогает удерживать покрытие чистым. Также стоит периодически проветривать густо затененные места, чтобы мох не получал избыточной влаги.

Мы уже писали о том, какие компоненты добавить осенью, чтобы оздоровить почву и защитить рассаду.

Ранее объясняли то, почему садоводы советуют высаживать кусты именно осенью.

Подробнее рассказывали о том, почему пеларгония слабеет после обрезки и как ее спасти.

советы эффективные способы мох садовые дорожки очистка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации