Як прибрати мох із садових доріжок - ефективний спосіб очищення оцтом

Мох швидко захоплює садові доріжки, робить покриття слизьким і небезпечним. Але є простий засіб, який працює краще за мийки високого тиску — без пошкоджень і зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, чим обробити доріжки, щоб мох зійшов уже після першої процедури.

Чому мох з’являється

Мох росте там, де постійна вологість і тінь. Пористий бетон і камінь довго тримають воду, а рослина легко закріплюється у щілинах. Якщо не видалити його вчасно, він розростається суцільним килимом і робить поверхню слизькою. Це ускладнює очищення та псує вигляд ділянки.

Оцет — найпростіший натуральний засіб

Білий оцет — доступний спосіб позбутися моху без хімії або дорогих інструментів. Його кислотність швидко руйнує структуру моху, і рослина відмирає за кілька годин.

Як застосовувати:

нанесіть оцет на уражені ділянки;

залиште на 10-20 хвилин;

очистьте жорсткою щіткою.

Для щільних ділянок повторіть процедуру протягом двох-трьох днів.

Коли проводити обробку

Вибирайте сухий день — так оцет встигне подіяти повністю. Після очищення промийте доріжку водою, щоб не залишилося слідів. Оцет безпечний для рослин і не псує покриття. Для кращого результату обробляйте доріжки вранці, щоб засіб працював довше до вечірньої вологості.

Як запобігти повторній появі моху

Регулярно підмітайте доріжки, прибирайте листя та контролюйте вологість у затінених зонах. Профілактичне вичісування щіткою раз на кілька тижнів допомагає утримувати покриття чистим. Також варто періодично провітрювати густо затінені місця, щоб мох не отримував надлишкової вологи.

