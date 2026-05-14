Когда сеять дыню в мае 2026: лучшие дни по лунному календарю и погодные условия

Посев дыни в открытый грунт.

Май — благоприятное время для посева дыни в открытый грунт. Важно не только выбрать хороший сорт, но и угадать со временем посева. Есть особо благоприятные даты, которые подарят большие и сладкие плоды бахчевой культуры.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять дыню в открытый грунт в мае 2026 года, чтобы урожай был фантастическим.

Лучшие дни для посева дыни в мае 2026 года по лунному календарю

Для посева дыни в мае 2026 года наиболее благоприятными считаются такие даты: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 мая. Если сеять бахчевую культуру в эти дни, растения дадут дружные всходы, сформируют мощную корневую систему и вырастут крепкими.

В то же время стоит избегать посева в фазу новолуния с 15 по 17 мая. Считается, что в это время семена просыпаются медленнее, а молодые всходы могут быть слабыми.

Когда сеять дыню в Украине: погодные условия

Даже самая лучшая дата по лунному календарю не поможет, если земля еще холодная. Для нормального прорастания семян дыни почва должна прогреться как минимум до +15°C, а лучше — до +18°C.

Есть простой способ проверить готовность земли без термометра. Прижмите ладонь к почве примерно на минуту. Если холод почти не ощущается, время высевать дыню пришло.

Ранние посевы возможны в южных областях Украины,

Одесской;

Николаевской;

Херсонской.

Там подходящие условия часто складываются уже в начале или в середине мая.

В центральных регионах оптимальное время обычно наступает ближе ко второй половине месяца. На западе и севере Украины спешить не стоит. Если ночи еще холодные, посев лучше отложить до конца мая или даже начала июня.

Какую почву любит дыня

Эта теплолюбивая культура лучше всего растет на солнечных, хорошо освещенных участках с легкой, рыхлой и дренированной почвой.

Чтобы подготовить землю для посева, в каждую лунку можно добавить:

перегной или компост — для питания и улучшения структуры почвы;

древесную золу — если земля кисловатая;

горсть песка — если почва слишком плотная.

Если участок открыт для холодного ветра, с северной стороны стоит высадить кукурузу. Она станет естественной защитой для молодых плетей.

Перед посевом лунки желательно пролить теплой водой. Это создает комфортную среду для быстрого прорастания.

Как правильно сеять дыню в открытый грунт

Чтобы получить сильные всходы и сладкий урожай, важно придерживаться правильной агротехники. На тяжелых почвах семена заглубляют не более чем на 3 см. На легких песчаных участках оптимальная глубина составляет 4-5 см. Между лунками оставляйте примерно 80-90 см, а между рядами — 100-150 см. Дыня нуждается в пространстве, иначе плети будут переплетаться, а плоды будут мелкими.

