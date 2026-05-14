Коли сіяти диню у травні 2026: найкращі дні за місячним календарем та погодні умови

Посів дині у відкритий ґрунт.

Травень — сприятливий час для посіву дині у відкритий ґрунт. Важливо не лише вибрати хороший сорт, а й вгадати з часом посіву. Є особливо сприятливі дати, які подарують великі та солодкі плоди баштанної культури.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти диню у відкритий ґрунт у травні 2026 року, щоб врожай був фантастичним.

Найкращі дні для посіву дині у травні 2026 за місячним календарем

Для посіву дині у травні 2026 року найбільш сприятливими вважаються такі дати: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 травня. Якщо сіяти баштанну культуру у ці дні, рослини дадуть дружні сходи, сформують потужну кореневу систему та виростуть міцними.

Водночас варто уникати посіву у фазу молодика з 15 по 17 травня. Вважається, що в цей час насіння прокидається повільніше, а молоді сходи можуть бути слабшими.

Коли сіяти диню в Україні: погодні умови

Навіть найкраща дата за місячним календарем не допоможе, якщо земля ще холодна. Для нормального проростання насіння дині ґрунт має прогрітися щонайменше до +15°C, а краще — до +18°C.

Є простий спосіб перевірити готовність землі без термометра. Притисніть долоню до ґрунту приблизно на хвилину. Якщо холод майже не відчувається, час висівати диню настав.

Ранні посіви можливі у південних областях України,

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській.

Там відповідні умови часто складаються вже на початку або в середині травня.

У центральних регіонах оптимальний час зазвичай настає ближче до другої половини місяця. На заході та півночі України поспішати не варто. Якщо ночі ще холодні, посів краще відкласти до кінця травня або навіть початку червня.

Який ґрунт любить диня

Ця теплолюбна культура найкраще росте на сонячних, добре освітлених ділянках із легким, пухким і дренованим ґрунтом.

Щоб підготувати землю для посіву, у кожну лунку можна додати:

перегній або компост — для живлення та покращення структури ґрунту;

деревну золу — якщо земля кислувата;

жменю піску — якщо ґрунт занадто щільний.

Якщо ділянка відкрита для холодного вітру, з північного боку варто висадити кукурудзу. Вона стане природним захистом для молодих батогів.

Перед посівом лунки бажано пролити теплою водою. Це створює комфортне середовище для швидкого проростання.

Як правильно сіяти диню у відкритий ґрунт

Щоб отримати сильні сходи та солодкий урожай, важливо дотримуватися правильної агротехніки. На важких ґрунтах насіння заглиблюють не більше ніж на 3 см. На легких піщаних ділянках оптимальна глибина становить 4-5 см. Між лунками залишайте приблизно 80-90 см, а між рядами — 100-150 см. Диня потребує простору, інакше батоги переплітатимуться, а плоди будуть дрібними.

