Цветы для зимнего сада — что посадить, чтобы цвело в мороз

Цветы для зимнего сада — что посадить, чтобы цвело в мороз

Дата публикации 25 ноября 2025 16:54
обновлено: 21:43
Что посадить в зимнем саду - цветы, которые расцветают даже под снегом
Подснежники под снегом. Фото: Freepik

Даже зимой сад может оставаться ярким и живым — нужно лишь знать, какие растения не боятся мороза. Подснежники, морозники, камелии и другие зимние красавицы способны цвести, когда вокруг царит снег и тишина.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы украсят сад зимой и создадут настоящую атмосферу зимней сказки.

Цветы, которые не боятся холода

Когда деревья стоят голые, а газон засыпает под снегом, эти растения продолжают радовать глаз. Они устойчивы к морозам, легко переживают короткий день и добавляют красок в зимний пейзаж.

Топ-9 зимних растений

  1. Подснежник — появляется уже в феврале, пробивает лед и каждый год возвращается сам.
  2. Крокус — цветет в конце зимы, добавляет ярких желтых и фиолетовых пятен.
  3. Морозник — вынослив к морозам, цветет даже среди снега.
  4. Камелия — напоминает розу, распускается с декабря по март.
  5. Гамамелис — куст с желтыми ароматными цветами, пахнущими медом.
  6. Анютины глазки — зимние сорта цветут, как маленькие солнышки.
  7. Зимний жасмин — обильно цветет желтыми звездочками всю зиму.
  8. Эрика травянистая — вечнозеленое растение с розовыми или белыми цветами.
  9. Алиссум — низенький, но обильный цветок, который не боится легких морозов.

Как ухаживать за зимними растениями

  • Выбирайте защищенные от ветра места.
  • Мульчируйте корни хвоей или корой для сохранения тепла.
  • Поливайте в оттепели, чтобы предотвратить обезвоживание.
  • Осенью подкормите растения — это укрепит их перед морозами.

Зимний сад может быть не менее ярким, чем весенний. Добавьте несколько морозостойких цветов — и даже в январе ваш двор расцветет цветами, контрастирующими с белым снегом.







Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
