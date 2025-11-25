Что посадить в зимнем саду - цветы, которые расцветают даже под снегом

Цветы для зимнего сада — что посадить, чтобы цвело в мороз
Даже зимой сад может оставаться ярким и живым — нужно лишь знать, какие растения не боятся мороза. Подснежники, морозники, камелии и другие зимние красавицы способны цвести, когда вокруг царит снег и тишина.
Новини.LIVE рассказывает, какие цветы украсят сад зимой и создадут настоящую атмосферу зимней сказки.
Цветы, которые не боятся холода
Когда деревья стоят голые, а газон засыпает под снегом, эти растения продолжают радовать глаз. Они устойчивы к морозам, легко переживают короткий день и добавляют красок в зимний пейзаж.
Топ-9 зимних растений
- Подснежник — появляется уже в феврале, пробивает лед и каждый год возвращается сам.
- Крокус — цветет в конце зимы, добавляет ярких желтых и фиолетовых пятен.
- Морозник — вынослив к морозам, цветет даже среди снега.
- Камелия — напоминает розу, распускается с декабря по март.
- Гамамелис — куст с желтыми ароматными цветами, пахнущими медом.
- Анютины глазки — зимние сорта цветут, как маленькие солнышки.
- Зимний жасмин — обильно цветет желтыми звездочками всю зиму.
- Эрика травянистая — вечнозеленое растение с розовыми или белыми цветами.
- Алиссум — низенький, но обильный цветок, который не боится легких морозов.
Как ухаживать за зимними растениями
- Выбирайте защищенные от ветра места.
- Мульчируйте корни хвоей или корой для сохранения тепла.
- Поливайте в оттепели, чтобы предотвратить обезвоживание.
- Осенью подкормите растения — это укрепит их перед морозами.
Зимний сад может быть не менее ярким, чем весенний. Добавьте несколько морозостойких цветов — и даже в январе ваш двор расцветет цветами, контрастирующими с белым снегом.
