Что посадить в зимнем саду - цветы, которые расцветают даже под снегом

Даже зимой сад может оставаться ярким и живым — нужно лишь знать, какие растения не боятся мороза. Подснежники, морозники, камелии и другие зимние красавицы способны цвести, когда вокруг царит снег и тишина.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы украсят сад зимой и создадут настоящую атмосферу зимней сказки.

Цветы, которые не боятся холода

Когда деревья стоят голые, а газон засыпает под снегом, эти растения продолжают радовать глаз. Они устойчивы к морозам, легко переживают короткий день и добавляют красок в зимний пейзаж.

Топ-9 зимних растений

Подснежник — появляется уже в феврале, пробивает лед и каждый год возвращается сам. Крокус — цветет в конце зимы, добавляет ярких желтых и фиолетовых пятен. Морозник — вынослив к морозам, цветет даже среди снега. Камелия — напоминает розу, распускается с декабря по март. Гамамелис — куст с желтыми ароматными цветами, пахнущими медом. Анютины глазки — зимние сорта цветут, как маленькие солнышки. Зимний жасмин — обильно цветет желтыми звездочками всю зиму. Эрика травянистая — вечнозеленое растение с розовыми или белыми цветами. Алиссум — низенький, но обильный цветок, который не боится легких морозов.

Как ухаживать за зимними растениями

Выбирайте защищенные от ветра места.

Мульчируйте корни хвоей или корой для сохранения тепла.

Поливайте в оттепели, чтобы предотвратить обезвоживание.

Осенью подкормите растения — это укрепит их перед морозами.

Зимний сад может быть не менее ярким, чем весенний. Добавьте несколько морозостойких цветов — и даже в январе ваш двор расцветет цветами, контрастирующими с белым снегом.

