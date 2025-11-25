Що посадити у зимовому саду - квіти, які розквітають навіть під снігом

Проліски під снігом. Фото: Freepik

Навіть узимку сад може залишатися яскравим і живим — потрібно лише знати, які рослини не бояться морозу. Підсніжники, чемерники, камелії та інші зимові красуні здатні квітнути, коли довкола панує сніг і тиша.

Новини.LIVE розповідає, які квіти прикрасять сад узимку та створять справжню атмосферу зимової казки.

Квіти, які не бояться холоду

Коли дерева стоять голі, а газон засинає під снігом, ці рослини продовжують тішити око. Вони стійкі до морозів, легко переживають короткий день і додають фарб у зимовий пейзаж.

Топ-9 зимових рослин

Проліски — з’являється вже в лютому, пробиває кригу й щороку повертається сам. Крокус — цвіте у кінці зими, додає яскравих жовтих і фіолетових плям. Чемерник — витривалий до морозів, цвіте навіть серед снігу. Камелія — нагадує троянду, розпускається від грудня до березня. Гамамеліс — кущ із жовтими ароматними квітами, що пахнуть медом. Братки — зимові сорти квітнуть, наче маленькі сонечка. Зимовий жасмин — рясно квітне жовтими зірочками всю зиму. Еріка трав’яниста — вічнозелена рослина з рожевими або білими квітами. Алісум — низенька, але рясна квітка, яка не боїться легких морозів.

Як доглядати за зимовими рослинами

Обирайте захищені від вітру місця.

Мульчуйте корені хвоєю або корою для збереження тепла.

Поливайте у відлиги, щоб запобігти зневодненню.

Восени підживіть рослини — це зміцнить їх перед морозами.

Зимовий сад може бути не менш яскравим, ніж весняний. Додайте кілька морозостійких квітів — і навіть у січні ваш двір розквітне кольорами, що контрастують із білим снігом.

