Україна
Квіти для зимового саду — що посадити, щоб цвіло у мороз

Квіти для зимового саду — що посадити, щоб цвіло у мороз

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 16:54
Оновлено: 21:43
Що посадити у зимовому саду - квіти, які розквітають навіть під снігом
Проліски під снігом. Фото: Freepik

Навіть узимку сад може залишатися яскравим і живим — потрібно лише знати, які рослини не бояться морозу. Підсніжники, чемерники, камелії та інші зимові красуні здатні квітнути, коли довкола панує сніг і тиша.

Новини.LIVE розповідає, які квіти прикрасять сад узимку та створять справжню атмосферу зимової казки.

Читайте також:

Квіти, які не бояться холоду

Коли дерева стоять голі, а газон засинає під снігом, ці рослини продовжують тішити око. Вони стійкі до морозів, легко переживають короткий день і додають фарб у зимовий пейзаж.

Топ-9 зимових рослин

  1. Проліски — з’являється вже в лютому, пробиває кригу й щороку повертається сам.
  2. Крокус — цвіте у кінці зими, додає яскравих жовтих і фіолетових плям.
  3. Чемерник — витривалий до морозів, цвіте навіть серед снігу.
  4. Камелія — нагадує троянду, розпускається від грудня до березня.
  5. Гамамеліс — кущ із жовтими ароматними квітами, що пахнуть медом.
  6. Братки — зимові сорти квітнуть, наче маленькі сонечка.
  7. Зимовий жасмин — рясно квітне жовтими зірочками всю зиму.
  8. Еріка трав’яниста — вічнозелена рослина з рожевими або білими квітами.
  9. Алісум — низенька, але рясна квітка, яка не боїться легких морозів.

Як доглядати за зимовими рослинами

  • Обирайте захищені від вітру місця.
  • Мульчуйте корені хвоєю або корою для збереження тепла.
  • Поливайте у відлиги, щоб запобігти зневодненню.
  • Восени підживіть рослини — це зміцнить їх перед морозами.

Зимовий сад може бути не менш яскравим, ніж весняний. Додайте кілька морозостійких квітів — і навіть у січні ваш двір розквітне кольорами, що контрастують із білим снігом.

Ми вже писали про те, які три сорти томатів агрономи вважають найгіршими.

Раніше пояснювали те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки

Детальніше розповідали про те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
