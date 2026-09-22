Как заточить кухонную терку в домашних условиях: три простых способа

Женщина на кухне натирает морковь на терке. Фото: istockphoto.com

Еще недавно морковь или сыр натирались за несколько секунд, а теперь приходится давить на терку чуть ли не всей рукой. Это означает, что ее режущие кромки затупились. Но не стоит сразу выбрасывать кухонную утварь в мусор.

Новини.LIVE рассказывает о трех простых домашних способах, которые помогут заточить терку.

Реклама

Как понять, что кухонная терка затупилась

Острая терка не должна требовать больших усилий. Если морковь не натирается, а мнется, сыр прилипает к поверхности, а картофель приходится буквально продавливать сквозь отверстия, режущие кромки уже не работают.

Как заточить терку тонким ножом

Для большой классической терки можно использовать нож с узким прочным лезвием. Его осторожно вставляют в каждое отверстие с внутренней стороны и легким движением слегка приподнимают режущую кромку наружу.

Здесь важно не прикладывать силу. Задача не в том, чтобы разогнуть металл, а лишь слегка вернуть зубцам форму. Пройдитесь так по затупившимся отверстиям, после чего проверьте терку на моркови или другом твердом овоще.

Читайте также:

Как заточить терку отверткой

Подобный принцип работает с небольшой плоской отверткой. Она особенно удобна там, где ножом сложно добраться до режущей кромки. Вставляйте ее в отверстия по одному и работайте очень осторожно. Если металл тонкий или уже деформирован, лучше этот способ не использовать, поскольку чрезмерное давление может окончательно повредить терку.

Как алюминиевая фольга поможет заточить кухонную терку

Самый простой вариант подходит для терток с мелкими зубцами. Скомкайте кусок алюминиевой фольги в плотный шарик и несколько раз проведите им по рабочей поверхности, как будто натираете продукт.

Важный нюанс: фольга не способна полноценно заточить стальное лезвие. Однако она может удалить часть налета и слегка подправить мелкие кромки. Затем ее нужно тщательно вымыть, чтобы на поверхности не осталось частиц алюминия.

Когда терку лучше заменить

Домашние хитрости помогут, если зубцы лишь немного притупились или загнулись. Но если они сильно стерты, треснули или деформировались, вернуть заводскую остроту уже не удастся. В таком случае безопаснее приобрести новую терку.

Делимся другими полезными советами для дома

Как очистить запылившиеся жалюзи всего за 10 минут.

Что нужно, чтобы быстро отмыть ручки плиты от жира и липкой грязи.

Какое доступное домашнее средство поможет избавиться от пищевой моли.

Как использовать зажимы от пакетов с хлебом в быту.