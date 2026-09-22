Як заточити кухонну тертку в домашніх умовах: три прості способи

Жінка на кухні натирає моркву на терку. Фото: istockphoto.com

Ще недавно морква чи сир натиралися за кілька секунд, а тепер доводиться тиснути на тертку мало не всією рукою. Це означає, що її ріжучі краї затупилися. Але не варто одразу відправляти кухонне начиння у смітник.

Новини.LIVE розповідає про три прості домашні способи, які допоможуть загострити терку.

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Як зрозуміти, що кухонна тертка затупилася

Гостра тертка не повинна вимагати великого зусилля. Якщо морква не натирається, а мнеться, сир прилипає до поверхні, а картоплю доводиться буквально протискати крізь отвори, ріжучі краї вже не працюють.

Як підправити тертку тонким ножем

Для великої класичної тертки можна використати ніж із вузьким міцним лезом. Його обережно вставляють у кожен отвір з внутрішнього боку та легким рухом трохи піднімають ріжучий край назовні.

Тут важливо не докладати сили. Завдання не розігнути метал, а лише злегка повернути зубцям форму. Пройдіться так по затуплених отворах, після чого перевірте тертку на моркві або іншому твердому овочі.

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Як заточити терку викруткою

Схожий принцип працює з невеликою плоскою викруткою. Вона особливо зручна там, де ножем складно дістатися до ріжучого краю. Вставляйте її в отвори по одному і дуже обережно працюйте. Якщо метал тонкий або вже деформований, краще цей спосіб не використовувати, оскільки надмірний тиск може остаточно пошкодити тертку.

Як алюмінієва фольга допоможе загострити кухонну терку

Найпростіший варіант підходить для терток із дрібними зубцями. Зімніть шматок алюмінієвої фольги у щільну кульку та кілька разів проведіть нею по робочій поверхні так, ніби натираєте продукт.

Важливий нюанс: фольга не здатна повноцінно заточити сталеве лезо. Проте вона може прибрати частину нальоту та злегка підправити дрібні краї. Потім її потрібно ретельно вимити, щоб на поверхні не залишилося частинок алюмінію.

Коли тертку краще замінити

Домашні хитрощі допоможуть, якщо зубці лише трохи притупилися або загнулися. Але якщо вони сильно стерті, тріснули чи деформувалися, повернути заводську гостроту вже не вдасться. У такому разі безпечніше придбати нову тертку.

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