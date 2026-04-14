Главная Дом и огород Кроты уйдут с огорода навсегда: бесплатное средство, которое работает

Кроты уйдут с огорода навсегда: бесплатное средство, которое работает

Дата публикации 14 апреля 2026 12:00
Как изгнать кротов с огорода навсегда: простой и проверенный способ
Крот на приусадебном участке. Фото: depositphotos.com

Кроты способны испортить даже идеально ухоженный огород. Подкопы, испорченные корни и разрушенные грядки знакомы многим дачникам. На самом деле есть простой способ избавиться от вредителей, без затрат и химии.

Новини.LIVE рассказывает, как защитить участок и прогнать кротов с огорода навсегда.

Почему кроты появляются на огороде

Больше всего кротов привлекают рыхлая, влажная почва и большое количество пищи. То есть, где много дождевых червей и личинок. Поэтому, важно не только избавиться от вредителей, но и сделать участок менее привлекательным для них.

Простой и бесплатный способ выгнать кротов

Это естественный и безопасный способ борьбы с кротами, который не вредит ни почве, ни растениям, ни самим кротам. Суть этого метода в создании вибраций и шума, которые кроты, имеющие чувствительный слух, не переносят.

Вам понадобится:

  • жестяная банка объемом 0,5 л;
  • проволока или металлический штырь;
  • нож или острый предмет;
  • пассатижи.

Как сделать самодельный отпугиватель кротов пошагово:

  1. Возьмите чистую жестяную банку и нарисуйте на ней букву П.
  2. Сделайте разрезы по нарисованным линиям, оставляя отступ от краев.
  3. Выгните вырезанные части наружу, чтобы образовался эффект лопастей, похожих на пропеллер.
  4. В центре банки сделайте отверстие.
  5. Подготовьте металлический штырь длиной примерно 40-60 см и закрепите его.
  6. Вставьте штырь в землю на глубину до 20 см.
  7. Наденьте жестянку сверху так, чтобы она могла свободно вращаться.
  8. Когда дует ветер, банка начинает крутиться, создавая шум и вибрации, которые передаются в почву.

Как усилить эффект

Чтобы результат был максимально быстрым и заметным, стоит учесть несколько советов:

  • установите несколько таких отпугивателей по всему участку;
  • размещайте их возле свежих кротовин;
  • периодически проверяйте конструкцию, чтобы она хорошо крутилась;
  • комбинируйте этот способ с другими методами борьбы с кротами.

Пример, как можно сделать отпугиватель кротов:

 

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
