Как изгнать кротов с огорода навсегда: простой и проверенный способ

Крот на приусадебном участке. Фото: depositphotos.com

Кроты способны испортить даже идеально ухоженный огород. Подкопы, испорченные корни и разрушенные грядки знакомы многим дачникам. На самом деле есть простой способ избавиться от вредителей, без затрат и химии.

Новини.LIVE рассказывает, как защитить участок и прогнать кротов с огорода навсегда.

Почему кроты появляются на огороде

Больше всего кротов привлекают рыхлая, влажная почва и большое количество пищи. То есть, где много дождевых червей и личинок. Поэтому, важно не только избавиться от вредителей, но и сделать участок менее привлекательным для них.

Простой и бесплатный способ выгнать кротов

Это естественный и безопасный способ борьбы с кротами, который не вредит ни почве, ни растениям, ни самим кротам. Суть этого метода в создании вибраций и шума, которые кроты, имеющие чувствительный слух, не переносят.

Вам понадобится:

жестяная банка объемом 0,5 л;

проволока или металлический штырь;

нож или острый предмет;

пассатижи.

Как сделать самодельный отпугиватель кротов пошагово:

Возьмите чистую жестяную банку и нарисуйте на ней букву П. Сделайте разрезы по нарисованным линиям, оставляя отступ от краев. Выгните вырезанные части наружу, чтобы образовался эффект лопастей, похожих на пропеллер. В центре банки сделайте отверстие. Подготовьте металлический штырь длиной примерно 40-60 см и закрепите его. Вставьте штырь в землю на глубину до 20 см. Наденьте жестянку сверху так, чтобы она могла свободно вращаться. Когда дует ветер, банка начинает крутиться, создавая шум и вибрации, которые передаются в почву.

Как усилить эффект

Чтобы результат был максимально быстрым и заметным, стоит учесть несколько советов:

установите несколько таких отпугивателей по всему участку;

размещайте их возле свежих кротовин;

периодически проверяйте конструкцию, чтобы она хорошо крутилась;

комбинируйте этот способ с другими методами борьбы с кротами.

Пример, как можно сделать отпугиватель кротов:

