Как изгнать кротов с огорода навсегда: простой и проверенный способ

Кроты уйдут с огорода навсегда: бесплатное средство, которое работает
Кроты способны испортить даже идеально ухоженный огород. Подкопы, испорченные корни и разрушенные грядки знакомы многим дачникам. На самом деле есть простой способ избавиться от вредителей, без затрат и химии.
Новини.LIVE рассказывает, как защитить участок и прогнать кротов с огорода навсегда.
Почему кроты появляются на огороде
Больше всего кротов привлекают рыхлая, влажная почва и большое количество пищи. То есть, где много дождевых червей и личинок. Поэтому, важно не только избавиться от вредителей, но и сделать участок менее привлекательным для них.
Простой и бесплатный способ выгнать кротов
Это естественный и безопасный способ борьбы с кротами, который не вредит ни почве, ни растениям, ни самим кротам. Суть этого метода в создании вибраций и шума, которые кроты, имеющие чувствительный слух, не переносят.
Вам понадобится:
- жестяная банка объемом 0,5 л;
- проволока или металлический штырь;
- нож или острый предмет;
- пассатижи.
Как сделать самодельный отпугиватель кротов пошагово:
- Возьмите чистую жестяную банку и нарисуйте на ней букву П.
- Сделайте разрезы по нарисованным линиям, оставляя отступ от краев.
- Выгните вырезанные части наружу, чтобы образовался эффект лопастей, похожих на пропеллер.
- В центре банки сделайте отверстие.
- Подготовьте металлический штырь длиной примерно 40-60 см и закрепите его.
- Вставьте штырь в землю на глубину до 20 см.
- Наденьте жестянку сверху так, чтобы она могла свободно вращаться.
- Когда дует ветер, банка начинает крутиться, создавая шум и вибрации, которые передаются в почву.
Как усилить эффект
Чтобы результат был максимально быстрым и заметным, стоит учесть несколько советов:
- установите несколько таких отпугивателей по всему участку;
- размещайте их возле свежих кротовин;
- периодически проверяйте конструкцию, чтобы она хорошо крутилась;
- комбинируйте этот способ с другими методами борьбы с кротами.
