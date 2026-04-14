Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кроти підуть з городу назавжди: безкоштовний засіб, що працює

Кроти підуть з городу назавжди: безкоштовний засіб, що працює

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 12:00
Як вигнати кротів з городу назавжди: простий та перевірений спосіб
Кріт на присадибній ділянці. Фото: depositphotos.com

Кроти здатні зіпсувати навіть ідеально доглянутий город. Підкопи, зіпсовані корені та зруйновані грядки знайомі багатьом дачникам. Насправді є простий спосіб позбутися шкідників, без витрат та хімії.

Новини.LIVE розповідає, як захистити ділянку та прогнати кротів з городу назавжди.

Чому кроти з'являються на городі

Найбільше кротів приваблюють пухкий, вологий ґрунт і велика кількість їжі. Тобто, де багато дощових черв'яків і личинок. Тож, важливо не лише позбутися шкідників, а й зробити ділянку менш привабливою для них.

Простий і безкоштовний спосіб вигнати кротів

Це природний і безпечний спосіб боротьби з кротами, який не шкодить ні ґрунту, ні рослинам, ні самим кротам. Суть цього методу у створенні вібрацій і шуму, які кроти, що мають чутливий слух, не переносять.

Вам знадобиться:

  • бляшанка об'ємом 0,5 л;
  • дріт або металевий штир;
  • ніж або гострий предмет;
  • пасатижі.

Як зробити саморобний відлякувач кротів покроково:

  1. Візьміть чисту бляшанку і намалюйте на ній літеру П.
  2. Зробіть розрізи по намальованих лініях, залишаючи відступ від країв.
  3. Вигніть вирізані частини назовні, щоб утворився ефект лопатей, схожих на пропелер.
  4. У центрі банки зробіть отвір.
  5. Підготуйте металевий штир довжиною приблизно 40-60 см і закріпіть його.
  6. Вставте штир у землю на глибину до 20 см.
  7. Надягніть бляшанку зверху так, щоб вона могла вільно обертатися.
  8. Коли дме вітер, банка починає крутитися, створюючи шум і вібрації, які передаються в ґрунт.

Як підсилити ефект

Щоб результат був максимально швидким і помітним, варто врахувати кілька порад:

  • встановіть кілька таких відлякувачів по всій ділянці;
  • розміщуйте їх біля свіжих кротовин;
  • періодично перевіряйте конструкцію, щоб вона добре крутилася;
  • комбінуйте цей спосіб з іншими методами боротьби з кротами.

Приклад, як можна зробити відлякувач кротів:

 

Також ділимося іншими порадами з захисту городу та саду

Як захистити черешню від птахів, щоб зберегти врожай та не нашкодити пернатим.

Яку рослину посадити на подвір'ї та у саду, щоб прогнати кліщів.

Як врятувати полуницю від довгоносика за допомогою натуральних засобів.

корисні поради захист городу боротьба з кротами
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації