Як вигнати кротів з городу назавжди: простий та перевірений спосіб

Кроти підуть з городу назавжди: безкоштовний засіб, що працює
Кроти здатні зіпсувати навіть ідеально доглянутий город. Підкопи, зіпсовані корені та зруйновані грядки знайомі багатьом дачникам. Насправді є простий спосіб позбутися шкідників, без витрат та хімії.
Новини.LIVE розповідає, як захистити ділянку та прогнати кротів з городу назавжди.
Чому кроти з'являються на городі
Найбільше кротів приваблюють пухкий, вологий ґрунт і велика кількість їжі. Тобто, де багато дощових черв'яків і личинок. Тож, важливо не лише позбутися шкідників, а й зробити ділянку менш привабливою для них.
Простий і безкоштовний спосіб вигнати кротів
Це природний і безпечний спосіб боротьби з кротами, який не шкодить ні ґрунту, ні рослинам, ні самим кротам. Суть цього методу у створенні вібрацій і шуму, які кроти, що мають чутливий слух, не переносять.
Вам знадобиться:
- бляшанка об'ємом 0,5 л;
- дріт або металевий штир;
- ніж або гострий предмет;
- пасатижі.
Як зробити саморобний відлякувач кротів покроково:
- Візьміть чисту бляшанку і намалюйте на ній літеру П.
- Зробіть розрізи по намальованих лініях, залишаючи відступ від країв.
- Вигніть вирізані частини назовні, щоб утворився ефект лопатей, схожих на пропелер.
- У центрі банки зробіть отвір.
- Підготуйте металевий штир довжиною приблизно 40-60 см і закріпіть його.
- Вставте штир у землю на глибину до 20 см.
- Надягніть бляшанку зверху так, щоб вона могла вільно обертатися.
- Коли дме вітер, банка починає крутитися, створюючи шум і вібрації, які передаються в ґрунт.
Як підсилити ефект
Щоб результат був максимально швидким і помітним, варто врахувати кілька порад:
- встановіть кілька таких відлякувачів по всій ділянці;
- розміщуйте їх біля свіжих кротовин;
- періодично перевіряйте конструкцію, щоб вона добре крутилася;
- комбінуйте цей спосіб з іншими методами боротьби з кротами.
Читайте Новини.LIVE!