Як вигнати кротів з городу назавжди: простий та перевірений спосіб

Кроти здатні зіпсувати навіть ідеально доглянутий город. Підкопи, зіпсовані корені та зруйновані грядки знайомі багатьом дачникам. Насправді є простий спосіб позбутися шкідників, без витрат та хімії.

Як захистити ділянку та прогнати кротів з городу назавжди.

Чому кроти з'являються на городі

Найбільше кротів приваблюють пухкий, вологий ґрунт і велика кількість їжі. Тобто, де багато дощових черв'яків і личинок. Тож, важливо не лише позбутися шкідників, а й зробити ділянку менш привабливою для них.

Простий і безкоштовний спосіб вигнати кротів

Це природний і безпечний спосіб боротьби з кротами, який не шкодить ні ґрунту, ні рослинам, ні самим кротам. Суть цього методу у створенні вібрацій і шуму, які кроти, що мають чутливий слух, не переносять.

Вам знадобиться:

бляшанка об'ємом 0,5 л;

дріт або металевий штир;

ніж або гострий предмет;

пасатижі.

Як зробити саморобний відлякувач кротів покроково:

Візьміть чисту бляшанку і намалюйте на ній літеру П. Зробіть розрізи по намальованих лініях, залишаючи відступ від країв. Вигніть вирізані частини назовні, щоб утворився ефект лопатей, схожих на пропелер. У центрі банки зробіть отвір. Підготуйте металевий штир довжиною приблизно 40-60 см і закріпіть його. Вставте штир у землю на глибину до 20 см. Надягніть бляшанку зверху так, щоб вона могла вільно обертатися. Коли дме вітер, банка починає крутитися, створюючи шум і вібрації, які передаються в ґрунт.

Як підсилити ефект

Щоб результат був максимально швидким і помітним, варто врахувати кілька порад:

встановіть кілька таких відлякувачів по всій ділянці;

розміщуйте їх біля свіжих кротовин;

періодично перевіряйте конструкцію, щоб вона добре крутилася;

комбінуйте цей спосіб з іншими методами боротьби з кротами.

Приклад, як можна зробити відлякувач кротів:

