Что делать, если компост пересох - как оживить смесь триходермой и азотом

Компост пересох и потерял микрофлору — одно действие исправит это
Компост иногда пересыхает после морозов или долгого отсутствия влаги, и процесс разложения останавливается. Исправить это можно простыми действиями, которые запускают природные микроорганизмы.
Новини.LIVE объясняет, как оживить пересохший компост и вернуть ему работу.
Почему компост перестает работать
Из-за морозов и недостатка влаги микроорганизмы замедляют работу. Смесь пересыхает, органика не разлагается и замирает. Чтобы процесс возобновился, компосту нужна влага и живые культуры.
Чем оживить пересохший компост
Лучше всего работают препараты на основе триходермы. Они быстро запускают микробиологические процессы и размягчают растительные остатки. Триходерма восстанавливает активность даже в старом или слежавшемся компосте.
Как правильно применить триходерму
Растворите препарат в воде и добавьте столовую ложку аммиачной селитры. Азот станет "пищей" для полезных грибов и бактерий. Равномерный полив смеси позволит микроорганизмам сразу начать работу.
Почему важно накрыть компост
После обработки компост накрывают пленкой или другим укрывным материалом. Это сохраняет влагу и создает теплый "парниковый" эффект. В таких условиях процесс гниения возобновляется в несколько раз быстрее.
