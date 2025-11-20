Что делать, если компост пересох - как оживить смесь триходермой и азотом

Компост в саду. Фото: Pinterest

Компост иногда пересыхает после морозов или долгого отсутствия влаги, и процесс разложения останавливается. Исправить это можно простыми действиями, которые запускают природные микроорганизмы.

Новини.LIVE объясняет, как оживить пересохший компост и вернуть ему работу.

Реклама

Читайте также:

Почему компост перестает работать

Из-за морозов и недостатка влаги микроорганизмы замедляют работу. Смесь пересыхает, органика не разлагается и замирает. Чтобы процесс возобновился, компосту нужна влага и живые культуры.

Чем оживить пересохший компост

Лучше всего работают препараты на основе триходермы. Они быстро запускают микробиологические процессы и размягчают растительные остатки. Триходерма восстанавливает активность даже в старом или слежавшемся компосте.

Как правильно применить триходерму

Растворите препарат в воде и добавьте столовую ложку аммиачной селитры. Азот станет "пищей" для полезных грибов и бактерий. Равномерный полив смеси позволит микроорганизмам сразу начать работу.

Почему важно накрыть компост

После обработки компост накрывают пленкой или другим укрывным материалом. Это сохраняет влагу и создает теплый "парниковый" эффект. В таких условиях процесс гниения возобновляется в несколько раз быстрее.

Мы уже писали о том, почему пеларгония слабеет после обрезки и как ее спасти.

Ранее объясняли то, какие компоненты добавить осенью, чтобы оздоровить почву и защитить рассаду.

Подробнее рассказывали о том, почему садоводы советуют высаживать кусты именно осенью.