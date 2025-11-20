Що робити, якщо компост пересох - як оживити суміш триходермою та азотом

Компост у саду. Фото: Pinterest

Компост інколи пересихає після морозів або довгої відсутності вологи, і процес розкладання зупиняється. Виправити це можна простими діями, які запускають природні мікроорганізми.

Новини.LIVE пояснює, як оживити пересохлий компост і повернути йому роботу.

Чому компост перестає працювати

Через морози та нестачу вологи мікроорганізми сповільнюють роботу. Суміш пересихає, органіка не розкладається й завмирає. Щоб процес відновився, компосту потрібна волога та живі культури.

Чим оживити пересохлий компост

Найкраще працюють препарати на основі триходерми. Вони швидко запускають мікробіологічні процеси та розм’якшують рослинні рештки. Триходерма відновлює активність навіть у старому або злежаному компості.

Як правильно застосувати триходерму

Розчиніть препарат у воді та додайте столову ложку аміачної селітри. Азот стане "їжею" для корисних грибів і бактерій. Рівномірний полив суміші дозволить мікроорганізмам одразу почати роботу.

Чому важливо накрити компост

Після обробки компост накривають плівкою або іншим покривним матеріалом. Це зберігає вологу та створює теплий "парниковий" ефект. У таких умовах процес гниття поновлюється у кілька разів швидше.

