Что посадить, чтобы защитить двор от комаров: список полезных растений

Посадка растений во дворе для защиты от комаров. Коллаж: Новини.LIVE

Лето — время вечерних посиделок на террасе, отдыха в саду или во дворе. Но назойливые комары могут очень быстро испортить летний вайб. Есть полезные ароматические растения, которые защитят от насекомых — достаточно высадить их в местах отдыха.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, что посадить, чтобы защитить двор от комаров.

Восемь растений, которые чаще всего рекомендуют высаживать возле дома

Цитронелловая трава

Важно не путать цитронелловую траву с декоративной "цитронелловой геранью", которую часто продают в садовых центрах. Герань не оказывает никакого воздействия на комаров. А вот из цитронелловой травы получают эфирное масло цитронелли, которое используют для изготовления свечей и натуральных репеллентов. Высаживайте на солнце в хорошо дренированную почву.

Лаванда

Запах лаванды отпугивает не только комаров, но и моль, мух и блох. Растение прекрасно растет на солнечных участках с легкой, хорошо дренированной почвой и не боится даже бедных каменистых земель.

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Мелисса лекарственная

Мелисса содержит ароматические вещества с цитрусовыми нотками, которые также являются природным средством против комаров. Она хорошо растет как на солнце, так и в легкой полутени. Чтобы мелисса не разрослась по всему участку, высаживайте ее в большие контейнеры.

Монарда

Монарда не только украшает сад яркими цветами, но и отпугивает комаров, а также привлекает пчел и других полезных опылителей. Лучше всего растение чувствует себя на солнечных или полузатененных участках с плодородной и влажной почвой.

Тимьян

Эфирные масла тимьяна обладают репеллентными свойствами после выделения из растения. Высушенный тимьян иногда используют и для получения ароматного дыма, который также может помогать отпугивать насекомых. Для хорошего роста культуре нужны солнечное место и легкая песчаная или суглинистая почва.

Лимонная вербена

Еще одно ароматное растение с насыщенным лимонным запахом. Его эфирные масла также изучают как природное средство для борьбы с насекомыми. Кроме того, лимонную вербену часто используют в кулинарии, добавляя листья в напитки и десерты. Для выращивания ей нужны солнце, плодородная почва и регулярный полив.

Шалфей

Помочь в борьбе с комарами может именно эфирное масло шалфея. Растение любит хорошо освещенные места и рыхлую дренированную почву. Не требует сложного ухода.

Котовник

Эфирное масло этого растения показало хорошие результаты в ходе лабораторных исследований по отпугиванию отдельных видов комаров. Высаживать котовник лучше на солнечных местах или в больших горшках. Минусы этого растения: оно легко самосеется и может привлекать кошек из соседних дворов.

Что еще поможет уменьшить количество комаров во дворе

Даже если вы решили создать ароматный уголок из этих растений, стоит сочетать его с другими способами защиты:

не оставляйте на участке емкости со стоячей водой;

регулярно косите высокую траву;

используйте москитные сетки;

используйте репелленты, если комаров очень много;

используйте средства на основе эфирных масел цитронеллы, лимонного эвкалипта или котовника.

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