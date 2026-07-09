Що посадити, щоб захистити подвір'я від комарів: список корисних рослин

Посадка рослин на подвір'ї для захисту від комарів. Колаж: Новини.LIVE

Літо — час вечірніх посиденьок на терасі, відпочинку в саду чи на подвір'ї. Але дуже швидко зіпсувати літній вайб здатні настирливі комарі. Є корисні ароматні рослини, які захистять від паразитів, достатньо висадити їх у місцях відпочинку.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, що посадити, щоб захистити подвір'я від комарів.

Вісім рослин, які найчастіше рекомендують висаджувати біля будинку

Цитронелова трава

Важливо не плутати цитронелову траву з декоративною "цитронеловою геранню", яку часто продають у садових центрах. Герань не має впливу на комарів. А от з цитронелової трави отримують ефірну олію цитронели, яку використовують для виготовлення свічок і натуральних репелентів. Висаджуйте на сонці у добре дренований ґрунт.

Лаванда

Запах лаванди відлякує не лише комарів, а й міль, мух та бліх. Рослина чудово росте на сонячних ділянках із легким, добре дренованим ґрунтом і не боїться навіть бідних кам'янистих земель.

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Меліса лікарська

Меліса містить ароматичні речовини з цитрусовими нотками, які також є природним засобом проти комарів. Вона добре росте як на сонці, так і в легкій півтіні. Щоб меліса не розрослася по усій ділянці, висаджуйте у великі контейнери.

Монарда

Монарда не лише прикрашає сад яскравими квітами, а й стримує комарів та приваблює бджіл та інших корисних запилювачів. Найкраще рослина почувається на сонячних або напівзатінених ділянках із родючим і вологим ґрунтом.

Чебрець

Ефірні олії чебрецю демонструють репелентні властивості після виділення з рослини. Висушений чебрець іноді використовують і для ароматного диму, який також може допомагати відлякувати комах. Для гарного росту культурі потрібні сонячне місце та легкий піщаний або суглинковий ґрунт.

Лимонна вербена

Ще одна ароматна рослина з насиченим лимонним запахом. Її ефірні олії також вивчають як природний засіб для боротьби з комахами. Також лимонну вербену часто використовують у кулінарії, додаючи листя до напоїв і десертів. Для вирощування їй потрібні сонце, родючий ґрунт і регулярний полив.

Шавлія

Допомогти може у боротьбі з комарами саме ефірна олія шавлії. Рослина любить добре освітлені місця та пухкий дренований ґрунт. Не потребує складного догляду.

Котовник

Ефірна олія цієї рослини показала хороші результати під час лабораторних досліджень щодо відлякування окремих видів комарів. Висаджувати котовник краще на сонячних місцях або у великих горщиках. Мінуси цієї рослини: вона легко самосіється та може приваблювати котів із сусідніх дворів.

Що ще допоможе зменшити кількість комарів на подвір'ї

Навіть якщо ви вирішили створити ароматний куточок із цих культур, варто поєднувати його з іншими способами захисту:

не залишайте на ділянці ємності зі стоячою водою;

регулярно косіть високу траву;

використовуйте москітні сітки;

використовуйте репеленти, якщо комарів дуже багато;

користуйтеся засобами на основі ефірних олій цитронели, лимонного евкаліпта або котовника.

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