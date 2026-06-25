Колорадские жуки сбегут с картофельных грядок: чем обработать летом

Обработка картофеля от колорадского жука. Коллаж: Новини.LIVE

Леонид Волков Редактор

Колорадский жук — главный враг картофельных грядок. За считанные дни он способен оставить растения почти без листьев. Существуют проверенные средства, которые защитят картофель от вредителя летом.

Новини.LIVE рассказывает, чем стоит обработать картофель от колорадского жука.

Лучшие народные средства против колорадского жука

Защитить картофель от вредителей можно и без агрессивной химии. Домашние средства хорошо работают в качестве профилактики, а также когда жуки только начали появляться.

Лучше всего себя зарекомендовали:

древесная зола

Помогает уменьшить количество личинок и делает картофельную ботву менее привлекательной для взрослых насекомых. Ее следует рассыпать по влажной листве после дождя или рано утром, когда на растениях есть роса. Также можно приготовить настой или раствор для опрыскивания.

смесь сухой горчицы со столовым уксусом

Резкий запах такого раствора отпугивает вредителей, поэтому им тщательно обрабатывают листья с обеих сторон.

настои полыни, чистотела, чеснока, луковой шелухи и табачной пыли

Лучший результат они дают на начальном этапе появления колорадского жука или в качестве дополнительной меры защиты.

Как правильно опрыскивать картофель летом

Обработку картофеля от вредителей желательно проводить в сухой, безветренный день. Лучшее время — утренние или вечерние часы, когда нет палящего солнца. Это поможет избежать ожогов листьев и обеспечит лучшее прилипание раствора к поверхности растений.

Народные средства не обладают длительным действием, поэтому опрыскивание придется повторять примерно раз в 7–10 дней. Стоит чередовать разные рецепты, ведь колорадский жук постепенно адаптируется к постоянному воздействию одного и того же средства.

Какие биопрепараты можно использовать для защиты картофеля от вредителей

Биологические препараты можно использовать, когда народные методы уже не справляются. Их преимущество: относительная безопасность для окружающей среды, полезных насекомых и урожая. Такие средства воздействуют на нервную систему вредителей или нарушают развитие личинок, из-за чего они перестают питаться и постепенно гибнут.

Когда без инсектицидов не обойтись

Инсектициды — это "последняя инстанция", когда предыдущие средства не помогают, а вредители буквально захватили грядки. Но следует помнить несколько правил:

следуйте инструкции производителя;

не превышайте дозу;

используйте средства индивидуальной защиты;

следите за тем, чтобы домашние животные не приближались к грядкам.

Можно ли обрабатывать картофель во время цветения

Период цветения картофеля считается одним из самых деликатных. В это время активно летают пчелы и другие полезные насекомые, поэтому многие препараты могут представлять для них опасность. Стоит выбирать средства, разрешенные для применения во время цветения. Проводить обработку лучше рано утром или после захода солнца, когда опылители неактивны.

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