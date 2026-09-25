Когда собирать капусту в октябре 2026, чтобы овощ хранился до весны: советы агрономов

Девушка собирает урожай капусты осенью. Фото: alamy.com

Капуста на грядке выглядит крупной и сочной. Но действительно ли кочан уже можно срезать? Ведь если сделать это не вовремя, овощ во время хранения начнет мокнуть, чернеть или гнить.

Новини.LIVE собрали полезные советы агрономов, когда собирать капусту, чтобы овощ сохранился до весны.

Реклама

Когда собирать капусту в октябре 2026

Для зимнего хранения подходят только позднеспелые сорта, которые созревают примерно за 130-150 дней и более. В Украине обычно овощ убирают с огорода во второй половине октября, а при теплой осени сбор может сдвинуться даже на начало ноября. Главное, чтобы дневная температура воздуха в течение длительного времени держалась в пределах от +5 до +8°C. Если прогноз обещает устойчивое понижение температуры ниже -3°C, урожай лучше собрать заранее. Собирать урожай желательно в сухой прохладный день, когда на листьях нет дождя или росы.

Небольшое кратковременное похолодание капуста на грядке переносит, но специально ждать сильных заморозков не стоит. Ведь головки, которые пойдут в погреб, не должны промерзнуть. После оттаивания ткани становятся мягче, а риск гниения при хранении возрастает.

Как понять, что капуста уже созрела

Не полагайтесь только на дату. Ориентируйтесь на следующие два признака:

Читайте также:

капустные кочаны уже плотные, тяжелые и полностью сформированы;

нижние листья начинают желтеть.

Чтобы проверить капусту на зрелость, сожмите кочан руками: спелая поздняя капуста не имеет мягких участков, она твердая и плотная.

Как собирать урожай

Кочан срезают острым ножом, оставляя стебель примерно 3-5 см и несколько внешних покровных листьев. Они защищают капусту от высыхания и случайных повреждений.

Какую капусту можно заложить в погреб

На зиму отбирайте только твердые, здоровые кочаны без трещин, тёмных пятен, следов гнили и механических повреждений. Капусту с надрезами, подмороженными участками или повреждениями вредителями лучше использовать в первую очередь или отправить на переработку.

Прежде чем уносить урожай в погреб, дайте кочанам обсохнуть и остыть в прохладном проветриваемом месте.

Как сохранить капусту до весны

Лучше всего поздняя капуста хранится при температуре от 0 до +2°C и высокой влажности воздуха около 90-95%. В слишком теплом погребе кочаны быстрее теряют влагу и начинают портиться, а при промерзании могут повредиться.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

Как следует выкапывать урожай капусты, чтобы его было удобно хранить в погребе.

Когда можно выкапывать свеклу с грядки и как правильно это делать.

Как правильно подготовить картофель к хранению, чтобы он оставался свежим и вкусным всю зиму.