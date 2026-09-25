Коли збирати капусту у жовтні 2026, щоб овоч зберігався до весни: поради агрономів

Дівчина збирає врожай капусти восени. Фото: alamy.com

Капуста на грядці виглядає великою та соковитою. Але чи дійсно качан вже можна зрізати? Адже якщо зробити це не вчасно овоч під час зберігання почне мокнути, чорніти або гнити.

Новини.LIVE зібрав корисні поради агрономів, коли збирати капусту, щоб овоч полежав до весни.

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Коли збирати капусту у жовтні 2026

Для зимового зберігання підходять лише пізньостиглі сорти, які достигають приблизно за 130-150 днів і більше. В Україні зазвичай овоч прибирають з городу у другій половині жовтня, а за теплої осені збір може зміститися навіть на початок листопада. Головне, щоб денна температура повітря тривалий час трималася в межах від +5 до +8°C. Якщо прогноз обіцяє стійке зниження температури нижче -3°C, урожай краще прибрати завчасно. Збирати врожай бажано у сухий прохолодний день, коли на листі немає дощу чи роси.

Невелике короткочасне похолодання капуста на грядці переносить, але спеціально чекати сильних заморозків не варто. Адже головки, які підуть у погріб, не мають промерзнути. Після відтавання тканини стають м'якшими, а ризик гнилі під час зберігання зростає.

Як зрозуміти, що капуста вже дозріла

Не покладайтеся лише на дату. Орієнтуйтеся на такі дві ознаки:

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капустяні головки вже щільні, важкі та повністю сформовані;

нижнє листя починає жовтіти.

Щоб перевірити капусту на стиглість, стисніть головку руками: стигла пізня капуста не має м'яких ділянок, вона тверда і щільна.

Як збирати врожай

Головку зрізають гострим ножем, залишаючи качан приблизно 3-5 см і кілька зовнішніх покривних листків. Вони захищають капусту від висихання та випадкових пошкоджень.

Яку капусту можна закладати у погріб

На зиму відбирайте лише тверді, здорові головки без тріщин, темних плям, слідів гнилі та механічних пошкоджень. Капусту з надрізами, підмороженими ділянками або пошкодженнями шкідниками краще використати першою чи відправити на переробку.

Перед тим як нести врожай у погріб, дайте головкам обсохнути й охолонути у прохолодному провітрюваному місці.

Як зберегти капусту до весни

Найкраще пізня капуста лежить за температури від 0 до +2°C та високої вологості повітря близько 90-95%. У надто теплому погребі головки швидше втрачають вологу і починають псуватися, а за промерзання можуть пошкодитися.

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