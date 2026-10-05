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Главная Дом и огород Когда сажать озимый чеснок в октябре 2026: семь лучших дат

Когда сажать озимый чеснок в октябре 2026: семь лучших дат

Ua ru
5 октября 2026 07:32
Когда сажать озимый чеснок в октябре 2026: погода и благоприятные дни
Посадка озимого чеснока осенью. Фото: shutterstock.com

Октябрь — самое подходящее время для посадки озимого чеснока. Но если поторопиться, зубчики могут активно начать расти до наступления холодов, а если опоздать, им не хватит времени на укоренение. Поэтому следует выбрать оптимальную дату с учетом лунного календаря и погоды.

Новини.LIVE рассказывают, какие семь дней октября подходят для посадки озимого чеснока и какую температуру почвы нужно учитывать перед посадкой.

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Когда сажать озимый чеснок в октябре 2026 года

В большинстве регионов Украины посадка озимого чеснока приходится на октябрь. Главная задача заключается в том, чтобы зубчики успели сформировать корни до промерзания земли, но не нарастили слишком много зелени.

Хороший ориентир для посадки наступает, когда дневная температура держится в пределах от +8 до +12°C, ночи становятся холодными, а земля постепенно охлаждается.

Еще точнее определить момент поможет обычный почвенный термометр. Благоприятным ориентиром считается температура около +10°C на глубине примерно 10 см. В такой почве чеснок может спокойно наращивать корни, не спеша выпускать листья.

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По лунному календарю благоприятными днями для посадки озимого чеснока считаются 12, 13, 17, 18, 22, 27 и 28 октября.

Как посадить чеснок, чтобы он хорошо перезимовал

Для посадки отбирайте крупные, плотные и здоровые зубчики без пятен, гнили и повреждений. Разделять головки лучше незадолго до посадки, чтобы донцо не пересыхало.

Сажайте зубчики донцем вниз, а острым кончиком вверх. После посадки грядку можно замульчировать. Это поможет сгладить резкие колебания температуры и сохранит влагу в почве.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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