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Головна Дім та город Коли садити озимий часник у жовтні 2026: сім найкращих дат

Коли садити озимий часник у жовтні 2026: сім найкращих дат

Ua ru
5 жовтня 2026 07:32
Коли садити озимий часник у жовтні 2026: погода та сприятливі дні
Посадка озимого часнику восени. Фото: shutterstock.com

Жовтень — найвдаліший час для посадки озимого часнику. Але якщо поспішити, зубчики можуть активно піти в ріст до холодів, а якщо запізнитися, їм забракне часу на вкорінення. Тому слід обрати найкращу дату за місячним календарем та погодою.

Новини.LIVE розповідає, які сім днів жовтня підходять для посадки озимого часнику та яку температуру ґрунту потрібно врахувати перед посадкою.

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Коли садити озимий часник у жовтні 2026

У більшості регіонів України посадка озимого часнику припадає на жовтень. Головне завдання полягає в тому, щоб зубчики встигли сформувати коріння до промерзання землі, але не наростили занадто багато зелені.

Хороший орієнтир для посадки настає, коли денна температура тримається від +8 до +12°C, ночі стають холодними, а земля поступово охолоджується.

Ще точніше визначити момент допоможе звичайний ґрунтовий термометр. Сприятливим орієнтиром вважається температура близько +10°C на глибині приблизно 10 см. У такій землі часник може спокійно нарощувати коріння, не поспішаючи випускати листя.

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Сім сприятливих дат у жовтні 2026

За місячним календарем сприятливими днями для посадки озимого часнику вважаються 12, 13, 17, 18, 22, 27 та 28 жовтня.

Як посадити часник, щоб він добре перезимував

Для посадки відбирайте великі, щільні та здорові зубчики без плям, гнилі й пошкоджень. Розділяти головки краще незадовго до висаджування, щоб донце не пересихало.

Садіть зубчики донцем вниз, а гострим кінчиком догори. Після посадки грядку можна замульчувати. Це допоможе згладити різкі коливання температури та збереже вологу в землі.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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