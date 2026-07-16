Когда обрезать усы клубники летом 2026: в следующем году ягод будет море

Обрезка усов на кустах клубники. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

По окончании сбора урожая клубники многие садоводы забывают о клубничных грядках вплоть до осени. Но в этот период кусты клубники нуждаются в правильном уходе. В частности, необходимо своевременно и правильно обрезать усы, чтобы в следующем сезоне ягод было много.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывают, когда обрезать усы клубники летом 2026 года и как сделать это правильно, чтобы в следующем году урожай не подвел.

Почему важно вовремя обрезать усы клубники

После завершения плодоношения клубника переходит к новому этапу развития. В это время растение активно выпускает усы, или столоны, с помощью которых размножается.

Если вы не планируете получать новые саженцы, а хотите собрать обильный урожай в следующем сезоне, большинство таких побегов следует удалить. Ведь каждый усок забирает часть воды и питательных веществ, из-за чего материнский куст ослабевает и формирует меньше цветочных почек. Также не стоит забывать о том, что слишком густые посадки хуже проветриваются, а значит, могут подвергаться атаке грибков.

Когда лучше всего обрезать усы клубники летом 2026 года

Лучшее время для удаления усов — сразу после завершения плодоношения. Тогда куст начинает накапливать силы для будущего сезона и закладывает цветочные почки. Не стоит ждать, пока побеги станут длинными и крепкими. Молодые усы обрезать гораздо легче, а сама процедура причиняет растению значительно меньше стресса. А если новые побеги появляются повторно, их также желательно регулярно удалять в течение лета.

Как правильно обрезать усы, чтобы не навредить кустам

Опытные садоводы советуют проводить эту работу в сухую погоду — утром или вечером, когда нет палящего солнца. Так место среза быстрее подсыхает, а риск заражения грибковыми инфекциями уменьшается.

Для обрезки используйте продезинфицированный острый инструмент. Не отрывайте усики руками, чтобы случайно не повредить корневую шейку или сам куст. При обрезке лучше оставить небольшой отрезок побега примерно 1-2 см. Срезать вплотную к основанию не нужно.

Когда усы лучше оставить

Есть ситуации, когда спешить с обрезкой не стоит. Если вы планируете обновить клубничную грядку или размножить любимый сорт, оставляйте только несколько самых сильных усов от здоровых и хорошо урожайных кустов. Лучше всего для размножения подходят первые розетки, которые формируются ближе всего к материнскому растению. Они обычно имеют наиболее развитую корневую систему и быстрее приживаются после пересадки.

Что делать после обрезки усов

После этой процедуры клубника особенно нуждается в правильном уходе. Чтобы растение быстрее восстановилось, стоит:

внести калийно-фосфорное удобрение для закладки цветочных почек;

умеренно поливать грядки, не допуская пересыхания почвы;

удалить сухую, поврежденную или больную листву;

осторожно рыхлить землю между кустами для лучшего доступа воздуха к корням.

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