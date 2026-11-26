Мульчирование растений в саду хвойным опадом. Фото: shutterstock.com

Опавшие сосновые и еловые иголки — отличная замена покупной мульче. Хвойный опад значительно облегчает уход за садом и огородом, помогает растениям пережить зимние морозы, а летом защищает их от засухи и перегрева. Но принято считать, что хвоя подходит только растениям, любящим кислую почву. На самом деле список культур гораздо шире.

Новини.LIVE рассказывают, какие растения можно мульчировать хвойным опадом и как правильно его использовать.

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Чем полезен хвойный опад для растений

Сосновые и еловые иголки образуют рыхлый защитный слой, который хорошо пропускает воздух и воду. Такая природная мульча имеет сразу несколько преимуществ:

защищает корни от морозов и резких перепадов температуры;

замедляет испарение влаги;

сдерживает прорастание сорняков;

предотвращает образование твердой корки на поверхности земли;

обогащает почву органическим веществом в процессе разложения;

защищает ягоды и плоды от контакта с землей.

Важно: даже слой сосновой мульчи толщиной 5–7,5 см не вызывает заметного изменения кислотности почвы.

Какие растения можно мульчировать хвойной подстилкой

Ягодные культуры

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Хвоя прекрасно подходит для:

клубники;

земляники;

лохины;

черники;

клюквы;

малины.

Такая мульча защищает поверхностную корневую систему от пересыхания и промерзания, а также помогает сохранить ягоды чистыми после дождя.

Декоративные растения

Хвою можно использовать под гортензиями, рододендронами, азалиями, вереском, гаультерией, розами и другими многолетниками, которым требуется умеренно влажная почва.

Хвойные деревья и кустарники

Сосны, ели, туи, можжевельники и кипарисовики хорошо себя чувствуют под таким естественным покрытием.

Овощные культуры

Сосновыми иголками также можно мульчировать:

помидоры;

огурцы;

перец;

баклажаны;

кабачки.

Однако весной стоит дождаться, пока земля достаточно прогреется.

Плодовые деревья

Хвойную подстилку можно раскладывать в приствольных кругах яблонь, груш и слив, особенно для защиты корней молодых саженцев.

Какие растения лучше не мульчировать хвоей

Не стоит укрывать толстым слоем органической мульчи:

лаванду;

тимьян;

очитки и другие засухоустойчивые растения, которые плохо переносят избыточную влажность.

Для таких растений лучше выбрать гравий или мелкий щебень. Также не засыпайте хвоей только что засеянные грядки, ведь она может препятствовать появлению всходов.

Как правильно мульчировать растения хвойным опадом

Используйте чистые опавшие иголки без признаков плесени и загрязнений. Перед мульчированием удалите сорняки и, при необходимости, увлажните почву.

Для большинства взрослых растений достаточно рыхлого слоя толщиной 5–8 см. Не прижимайте иголки к стеблям, стволам и корневым шейкам, чтобы избежать загнивания.

Осенью мульчируйте после похолодания, а весной проверьте состояние укрытия и, при необходимости, уменьшите его толщину, чтобы почва быстрее прогрелась.

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