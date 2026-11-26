Мульчування рослин в саду хвойним опадом. Фото: shutterstock.com

Опалі соснові та ялинові голки — є гарною заміною покупної мульчі. Хвойний опад значно полегшує догляд за садом та городом, допомагає рослинам пережити зимові морози, а влітку захищає їх від посухи та перегрівання. Але заведено вважати, що хвоя підходить лише рослинам, які люблять кислий ґрунт. Насправді перелік культур значно ширший.

Новини.LIVE розповідає, які рослини можна мульчувати хвойним опадом та як правильно його використовувати.

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Чим корисний хвойний опад для рослин

Соснові та ялинові голки утворюють пухкий захисний шар, який добре пропускає повітря та воду. Така природна мульча має одразу кілька переваг:

захищає коріння від морозів і різких перепадів температури;

уповільнює випаровування вологи;

стримує проростання бур'янів;

запобігає утворенню твердої кірки на поверхні землі;

збагачує ґрунт органічною речовиною у процесі розкладання;

захищає ягоди та плоди від контакту із землею.

Важливо: навіть шар соснової мульчі завтовшки 5-7,5 см не спричиняє помітної зміни кислотності ґрунту.

Які рослини можна мульчувати хвойним опадом

Ягідні культури

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Хвоя чудово підходить для:

полуниці;

суниці;

лохини;

чорниці;

журавлини;

малини.

Така мульча захищає поверхневу кореневу систему від пересихання та промерзання, а також допомагає зберегти ягоди чистими після дощу.

Декоративні рослини

Хвою можна використовувати під гортензіями, рододендронами, азаліями, вересом, гаультерією, трояндами та іншими багаторічниками, які потребують помірно вологого ґрунту.

Хвойні дерева та кущі

Сосни, ялини, туї, ялівці та кипарисовики добре почуваються під таким природним покриттям.

Овочеві культури

Сосновими голками також можна мульчувати:

помідори;

огірки;

перець;

баклажани;

кабачки.

Однак навесні варто дочекатися, поки земля достатньо прогріється.

Плодові дерева

Хвойний опад можна розкладати у пристовбурних колах яблунь, груш та слив, особливо для захисту коренів молодих саджанців.

Які рослини краще не мульчувати хвоєю

Не варто вкривати товстим шаром органічної мульчі:

лаванду;

чебрець;

очитки та інші посухостійкі рослини, які погано переносять надмірну вологість.

Для таких рослин краще обрати гравій або дрібний щебінь. Також не засипайте хвоєю щойно посіяні грядки, адже вона може перешкоджати появі сходів.

Як правильно мульчувати рослини хвойним опадом

Використовуйте чисті опалі голки без ознак плісняви та забруднень. Перед мульчуванням видаліть бур'яни та за потреби зволожте землю.

Для більшості дорослих рослин достатньо пухкого шару завтовшки 5-8 см. Не притискайте голки до стебел, стовбурів та кореневих шийок, щоб уникнути загнивання.

Восени мульчуйте після похолодання, а навесні перевірте стан укриття та за потреби зменште його товщину, щоб земля швидше прогрілася.

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