Как почистить выгребную яму зимой без откачки - эффективные средства и способы

Выгребная яма в саду. Фото: iStockphoto

Зимой выгребная яма быстро переполняется, а большинство средств перестают работать из-за мороза. Из-за этого появляется запах и риск затопления канализацией. Но есть способ, который очищает яму без откачки и работает даже в холод.

Новини.LIVE рассказывает, что залить в выгребную яму, чтобы растворить отходы и убрать ил зимой.

Почему зимой нужны другие средства

В мороз бактерии не работают — биопрепараты замерзают и не разлагают отходы. В результате яма быстро переполняется, появляется запах и бульканье в трубах. Из-за этого ситуация может стать аварийной уже через несколько дней, даже если резервуар был почти пустой.

Что использовать вместо откачки

Зимой работают только химические препараты. Они действуют при низких температурах и растворяют содержимое резервуара. Такие средства запускают процесс разложения почти сразу и не зависят от погоды или влажности.

Подходят следующие варианты:

Хлорная известь — быстро обеззараживает, но требует защиты дыхательных путей.

Соли аммония — очищают и убирают запах, однако тоже агрессивны.

Нитратные окислители — самые дорогие, но самые эффективные и безопасные для людей.

Нитратные окислители подходят для открытых ям, так как не выделяют токсичных испарений.

Как правильно применить средство

Нужно снизить уровень воды в яме и засыпать препарат согласно инструкции. Химикатам нужно 5-24 часа для действия. За это время канализацией пользоваться нельзя. Чтобы очистка прошла полностью, важно выдержать полный цикл действия препарата и не сокращать время ожидания.

Как убрать ил

После растворения основной массы на дне остается зеленый осадок. Его удаляют отдельно:

добавьте средство с солью аммония, хлорной известью или гидроксидом натрия.

подождите сутки.

уберите ил насосом.

Биопрепараты тоже работают, но медленнее — до двух суток.

