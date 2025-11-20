Видео
Видео

Холод — не проблема, как очистить выгребную яму за сутки

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 23:45
обновлено: 22:01
Как почистить выгребную яму зимой без откачки - эффективные средства и способы
Выгребная яма в саду. Фото: iStockphoto

Зимой выгребная яма быстро переполняется, а большинство средств перестают работать из-за мороза. Из-за этого появляется запах и риск затопления канализацией. Но есть способ, который очищает яму без откачки и работает даже в холод.

Новини.LIVE рассказывает, что залить в выгребную яму, чтобы растворить отходы и убрать ил зимой.

Читайте также:

Почему зимой нужны другие средства

В мороз бактерии не работают — биопрепараты замерзают и не разлагают отходы. В результате яма быстро переполняется, появляется запах и бульканье в трубах. Из-за этого ситуация может стать аварийной уже через несколько дней, даже если резервуар был почти пустой.

Что использовать вместо откачки

Зимой работают только химические препараты. Они действуют при низких температурах и растворяют содержимое резервуара. Такие средства запускают процесс разложения почти сразу и не зависят от погоды или влажности.

Подходят следующие варианты:

  • Хлорная известь — быстро обеззараживает, но требует защиты дыхательных путей.
  • Соли аммония — очищают и убирают запах, однако тоже агрессивны.
  • Нитратные окислители — самые дорогие, но самые эффективные и безопасные для людей.

Нитратные окислители подходят для открытых ям, так как не выделяют токсичных испарений.

Как правильно применить средство

Нужно снизить уровень воды в яме и засыпать препарат согласно инструкции. Химикатам нужно 5-24 часа для действия. За это время канализацией пользоваться нельзя. Чтобы очистка прошла полностью, важно выдержать полный цикл действия препарата и не сокращать время ожидания.

Как убрать ил

После растворения основной массы на дне остается зеленый осадок. Его удаляют отдельно:

  • добавьте средство с солью аммония, хлорной известью или гидроксидом натрия.
  • подождите сутки.
  • уберите ил насосом.

Биопрепараты тоже работают, но медленнее — до двух суток.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
