Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Холод — не проблема, як очистити вигрібну яму за добу

Холод — не проблема, як очистити вигрібну яму за добу

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 23:45
Оновлено: 22:01
Як почистити вигрібну яму взимку без відкачування - ефективні засоби та способи
Вигрібна яма в саду. Фото: iStockphoto

Узимку вигрібна яма швидко переповнюється, а більшість засобів перестають працювати через мороз. Через це з’являється запах і ризик затоплення каналізацією. Та є спосіб, який очищає яму без відкачки й працює навіть у холод.

Новини.LIVE розповідає, що залити у вигрібну яму, щоб розчинити відходи та прибрати мул узимку.

Реклама
Читайте також:

Чому взимку потрібні інші засоби

У мороз бактерії не працюють — біопрепарати замерзають і не розкладають відходи. У результаті яма швидко переповнюється, з’являється запах і булькання у трубах. Через це ситуація може стати аварійною вже за кілька днів, навіть якщо резервуар був майже порожній.

Що використовувати замість відкачування

Взимку працюють тільки хімічні препарати. Вони діють при низьких температурах і розчиняють вміст резервуара. Такі засоби запускають процес розкладання майже одразу й не залежать від погоди чи вологості.

Підходять такі варіанти:

  • Хлорне вапно — швидко знезаражує, але потребує захисту дихальних шляхів.
  • Солі амонію — очищують і прибирають запах, проте теж агресивні.
  • Нітратні окислювачі — найдорожчі, але найефективніші та безпечні для людей.

Нітратні окислювачі підходять для відкритих ям, бо не виділяють токсичних випарів.

Як правильно застосувати засіб

Потрібно знизити рівень води у ямі та засипати препарат згідно з інструкцією. Хімікатам потрібно 5-24 години для дії. За цей час каналізацією користуватися не можна. Щоб очистка пройшла повністю, важливо витримати повний цикл дії препарату й не скорочувати час очікування.

Як прибрати мул

Після розчинення основної маси на дні залишається зелений осад. Його видаляють окремо:

  • додайте засіб із сіллю амонію, хлорним вапном або гідроксидом натрію.
  • зачекайте добу.
  • приберіть мул насосом.

Біопрепарати теж працюють, але повільніше — до двох діб.

Ми вже писали про те, як ефективно зупинити грибок і захистити півонії від повторного ураження.

Раніше пояснювали те, які три кроки потрібно зробити, щоб компост успішно перезимував.

Детальніше розповідали про те, які добрива варто обрати та як правильно їх внести.

поради будинок засоби ефективні способи вигрібна яма
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації