Почему арбузы на огороде вырастают маленькими — как спасти урожай, советы дачникам

Дачник, который держит маленький арбуз на огороде.

Мечтаете собрать с собственного огорода вкусные арбузы, но вместо крупных плодов вырастают совсем маленькие? Опытные дачники рассказали, по каким причинам это происходит и что нужно делать, чтобы избавиться от этих проблем и получить желаемые результаты.

полезными советами для дачников.

Почему арбузы вырастают маленькими — что делать

Неподходящий сорт

Существует много сортов арбузов, но не каждый из них дает большие плоды на огороде, поэтому важно выбирать именно те, которые гарантированно вырастут немаленькими. Например, стоит обратить внимание на сорта, которые дают крупные плоды, а это:

"Каролина Кросс"

"Чарльстон Грей"

Для выбора правильных сортов обязательно ищите надпись "крупноплодные" и обращайте внимание на вес плодов на упаковке. Гибриды очень часто дают крупные плоды, но семена нельзя сеять второй раз. Также выбирайте сорта под свой регион.

Маленький плод арбуза на огороде.

Неподходящая почва

Часто бывает так, что почва для арбузов недостаточно плодородная, поэтому добавляйте в нее азот, фосфор и калий. Перед посадкой проверьте кислотность почвы — если она кислая, заизвесткуйте ее за шесть-восемь месяцев до посадки, а также добавьте компост или перегной в количестве десять или 15 килограмм на один квадратный метр.

Неправильный полив

Арбузы нужно поливать в количестве десять литров на восемь-десять растений от восьми до десяти раз за один сезон. На этапе роста поливайте за период пять-семь листьев, на этапе формирования плодов уменьшите полив и прекратите его за семь-десять дней до сбора урожая.

Плохой климат и место посадки

Лучше выращивать рассаду арбузов в теплице или накрывать их агроволокном, чтобы защитить от холодных ночей. Место для посадки должно быть открытым.

Мелкий арбуз на растении.

Наличие вредителей и болезней

Чтобы защитить арбузы от тли, опрыскивайте их мыльным раствором или настоем чеснока, от паутинного клеща используйте акарициды или повышайте уровень влажности, а от мучнистой росы поможет обработка фунгицидами.

Неправильный севооборот и соседство

После арбузов сажайте помидоры, картофель или перцы, а выращивать их на одной грядке можно лишь через пять-восемь лет. Возле ягод должен расти укроп и редиска.

Неправильное пасынкование и формирование кустов

Удаляйте боковые побеги, оставляя по две-три главные лозы, и на одной из них нельзя оставлять более двух-трех завязей. Прищипывайте верхушки, но ножницы должны быть острыми, а срезы надо обрабатывать древесным углем.

