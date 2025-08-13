Чому кавуни на городі виростають маленькими — як врятувати врожай, поради дачникам

Дачник, який тримає маленький кавун на городі. Фото: Decorexpro

Мрієте зібрати з власного городу смачні кавуни, але замість великих плодів виростають геть маленькі? Досвідчені дачники розповіли, з яких причин це відбувається і що потрібно робити, щоб позбутися цих проблем і отримати бажані результати.

Чому кавуни виростають маленькими — що робити

Невідповідний сорт

Існує багато сортів кавунів, але не кожен з них дає великі плоди на городі, тому важливо обирати саме ті, які гарантовано виростуть немаленькими. Наприклад, варто звернути увагу на сорти, які дають великі плоди, а це:

"Кароліна Крос"

"Чарльстон Грей"

Для вибору правильних сортів обов’язково шукайте напис "великоплідні" та звертайте увагу на вагу плодів на пакуванні. Гібриди дуже часто дають великі плоди, але насіння не можна сіяти вдруге. Також обирайте сорти під свій регіон.

Маленький плід кавуна на городі. Фото: Pinterest

Невідповідний ґрунт

Часто буває так, що ґрунт для кавунів недостатньо родючий, тому додавайте у нього азот, фосфор і калій. Перед посадкою перевірте кислотність ґрунту — якщо він кислий, завапнуйте його за шість-вісім місяців до посадки, а також додайте компост або перегній у кількості десять або 15 кілограмів на один квадратний метр.

Неправильний полив

Кавуни потрібно поливати у кількості десять літрів на вісім-десять рослин від восьми до десяти разів за один сезон. На етапі росту поливайте за період п’ять-сім листків, на етапі формування плодів зменшіть полив і припиніть його за сім-десять днів до збору врожаю.

Поганий клімат і місце посадки

Краще вирощувати розсаду кавунів у теплиці або накривати їх агроволокном, щоб захистити від холодних ночей. Місце для посадки повинно бути відкритим.

Дрібний кавун на рослині. Фото: Decorexpro

Наявність шкідників і хвороб

Щоб захистити кавуни від попелиці, обприскуйте їх мильним розчином або настоєм часнику, від павутинного кліща використовуйте акарициди або підвищуйте рівень вологості, а від борошнистої роси допоможе обробка фунгіцидами.

Неправильна сівозміна і сусідство

Після кавунів садіть помідори, картоплю або перці, а вирощувати їх на одній грядці можна лише через п’ять-вісім років. Біля ягід має рости кріп і редиску.

Неправильне пасинкування і формування кущів

Видаляйте бічні пагони, залишаючи по дві-три головні лози, і на одній з них не можна залишати більше двох-трьох зав’язей. Прищипуйте верхівки, але ножиці мають бути гострими, а зрізи треба обробляти деревним вугіллям.

