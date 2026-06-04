Календарь грибника на июнь 2026: какие дни самые благоприятные для тихой охоты

Грибник с полной корзиной грибов. Фото: Pinterest

В Украине июнь часто становится началом большого грибного сезона. Особенно если месяц богат на дождик как в этом году. В этот летний месяц можно собирать много разных грибов: леса наполняются первыми лисичками, маслятами, подберезовиками и даже благородными белыми грибами. Опытные грибники давно заметили интересную закономерность: активность грибов часто совпадает с определенными фазами Луны. Поэтому лунный календарь может стать дополнительной подсказкой для удачной тихой охоты.

Новини.LIVE делится лунным календарем грибника, который поможет вам запланировать поход в лес и насобирать полные корзины грибов.

Фазы Луны в июне 2026: когда будет полнолуние и новолуние

Убывающая Луна — с 1 по 14 июня;

— с 1 по 14 июня; Новолуние — 15 июня в 05:54 по Киеву;

— 15 июня в 05:54 по Киеву; Растущая Луна — с 16 по 29 июня;

— с 16 по 29 июня; Полнолуние — 30 июня в 02:56 по Киеву;

— 30 июня в 02:56 по Киеву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Как фазы Луны влияют на рост грибов

Растущая Луна

В этот период грибы могут появляться быстрее и набирать массу буквально за несколько дней

Полнолуние

Накануне и во время полнолуния в лесу часто наблюдается настоящий грибной бум. В то же время такие грибы быстрее стареют и могут терять качество уже через несколько дней.

Убывающая Луна

Этот период многие грибники считают одним из лучших для сбора. Грибы растут не так стремительно, зато остаются плотными, крепкими и реже бывают повреждены личинками. Такие находки хорошо подходят для сушки, заморозки и маринования.

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Новолуние

Во время новолуния активность грибницы заметно снижается. Новых грибов появляется очень мало.

Лунный календарь грибника на июнь 2026 года

1-6 июня — хорошее время для сбора грибов. В этот период стоит обратить внимание на лисички, маслята и первые белые грибы. Они будут крепкими, ароматными и хорошо сохранятся после переработки.

— хорошее время для сбора грибов. В этот период стоит обратить внимание на лисички, маслята и первые белые грибы. Они будут крепкими, ароматными и хорошо сохранятся после переработки. 7-13 июня — нейтральный период. Активность грибов постепенно будет уменьшаться. Лучше всего искать их в затененных и влажных местах, среди мха, у ручьев или вблизи корней деревьев.

— нейтральный период. Активность грибов постепенно будет уменьшаться. Лучше всего искать их в затененных и влажных местах, среди мха, у ручьев или вблизи корней деревьев. 14-16 июня — неблагоприятные дни. Новолуние, которое приходится на 15 июня, традиционно считается наименее удачным периодом для тихой охоты. Поэтому больших находок ожидать не стоит.

— неблагоприятные дни. Новолуние, которое приходится на 15 июня, традиционно считается наименее удачным периодом для тихой охоты. Поэтому больших находок ожидать не стоит. 17-23 июня — начало активного сбора грибов. После новолуния грибница начинает работать значительно активнее. Если погода будет теплой и влажной, в лесах могут массово появиться подберезовики, подосиновики и летние опята.

— начало активного сбора грибов. После новолуния грибница начинает работать значительно активнее. Если погода будет теплой и влажной, в лесах могут массово появиться подберезовики, подосиновики и летние опята. 24-28 июня — самые благоприятные дни июня. Этот период считается пиком. При наличии достаточного количества осадков можно рассчитывать на особенно богатый урожай.

— самые благоприятные дни июня. Этот период считается пиком. При наличии достаточного количества осадков можно рассчитывать на особенно богатый урожай. 29-30 июня — много грибов, но нужна внимательность. Собирать их лучше рано утром.

Какие грибы собирают в июне в Украине

В июне начинается первая волна летнего грибного сезона. В лесах Украины можно найти:

Белые грибы — ищите на солнечных полянах, опушках, в хвойных насаждениях и дубовых рощах.

— ищите на солнечных полянах, опушках, в хвойных насаждениях и дубовых рощах. Лисички — часто растут большими семьями. Они хорошо чувствуют себя в хвойных и смешанных лесах.

— часто растут большими семьями. Они хорошо чувствуют себя в хвойных и смешанных лесах. Маслята — встречаются в молодых сосновых лесах и на песчаных почвах. После дождей маслята могут появляться очень быстро и расти целыми группами.

— встречаются в молодых сосновых лесах и на песчаных почвах. После дождей маслята могут появляться очень быстро и расти целыми группами. Подберезовики и подосиновики — искать их стоит вблизи берез и осин.

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