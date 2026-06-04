Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Календарь грибника на июнь 2026: когда выходить на тихую охоту

Календарь грибника на июнь 2026: когда выходить на тихую охоту

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 07:32
Календарь грибника на июнь 2026: какие дни самые благоприятные для тихой охоты
Грибник с полной корзиной грибов. Фото: Pinterest

В Украине июнь часто становится началом большого грибного сезона. Особенно если месяц богат на дождик как в этом году. В этот летний месяц можно собирать много разных грибов: леса наполняются первыми лисичками, маслятами, подберезовиками и даже благородными белыми грибами. Опытные грибники давно заметили интересную закономерность: активность грибов часто совпадает с определенными фазами Луны. Поэтому лунный календарь может стать дополнительной подсказкой для удачной тихой охоты.

Новини.LIVE делится лунным календарем грибника, который поможет вам запланировать поход в лес и насобирать полные корзины грибов.

Фазы Луны в июне 2026: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 14 июня;
  • Новолуние — 15 июня в 05:54 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 16 по 29 июня;
  • Полнолуние — 30 июня в 02:56 по Киеву;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Как фазы Луны влияют на рост грибов

  • Растущая Луна

В этот период грибы могут появляться быстрее и набирать массу буквально за несколько дней

  • Полнолуние

Накануне и во время полнолуния в лесу часто наблюдается настоящий грибной бум. В то же время такие грибы быстрее стареют и могут терять качество уже через несколько дней.

  • Убывающая Луна

Этот период многие грибники считают одним из лучших для сбора. Грибы растут не так стремительно, зато остаются плотными, крепкими и реже бывают повреждены личинками. Такие находки хорошо подходят для сушки, заморозки и маринования.

Читайте также:
  • Новолуние

Во время новолуния активность грибницы заметно снижается. Новых грибов появляется очень мало.

Лунный календарь грибника на июнь 2026 года

  • 1-6 июня — хорошее время для сбора грибов. В этот период стоит обратить внимание на лисички, маслята и первые белые грибы. Они будут крепкими, ароматными и хорошо сохранятся после переработки.
  • 7-13 июня — нейтральный период. Активность грибов постепенно будет уменьшаться. Лучше всего искать их в затененных и влажных местах, среди мха, у ручьев или вблизи корней деревьев.
  • 14-16 июня — неблагоприятные дни. Новолуние, которое приходится на 15 июня, традиционно считается наименее удачным периодом для тихой охоты. Поэтому больших находок ожидать не стоит.
  • 17-23 июня — начало активного сбора грибов. После новолуния грибница начинает работать значительно активнее. Если погода будет теплой и влажной, в лесах могут массово появиться подберезовики, подосиновики и летние опята.
  • 24-28 июня — самые благоприятные дни июня. Этот период считается пиком. При наличии достаточного количества осадков можно рассчитывать на особенно богатый урожай.
  • 29-30 июня — много грибов, но нужна внимательность. Собирать их лучше рано утром.

Какие грибы собирают в июне в Украине

В июне начинается первая волна летнего грибного сезона. В лесах Украины можно найти:

  • Белые грибы — ищите на солнечных полянах, опушках, в хвойных насаждениях и дубовых рощах.
  • Лисички — часто растут большими семьями. Они хорошо чувствуют себя в хвойных и смешанных лесах.
  • Маслята — встречаются в молодых сосновых лесах и на песчаных почвах. После дождей маслята могут появляться очень быстро и расти целыми группами.
  • Подберезовики и подосиновики — искать их стоит вблизи берез и осин.

Также делимся другими интересными темами

Почему белые грибы начали расти во дворе и что с этим делать.

Что такое жар-гриб, где растет этот деликатес и как его правильно готовить.

Какие дни в июне самые благоприятные для посева культур и работы на огороде по лунному календарю.

полезные советы лунный календарь сбор грибов
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации