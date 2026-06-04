Календар грибника на червень 2026: які дні найсприятливіші для тихого полювання

Грибник з повним кошиком грибів. Фото: Pinterest

В Україні червень часто стає початком великого грибного сезону. Особливо якщо місяць багатий на дощик як цього року. У цей літній місяць можна збирати багато різних грибів: ліси наповнюються першими лисичками, маслюками, підберезовиками та навіть благородними білими грибами. Досвідчені грибники давно помітили цікаву закономірність: активність грибів часто збігається з певними фазами Місяця. Тому місячний календар може стати додатковою підказкою для вдалого тихого полювання.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем грибника, який допоможе вам запланувати похід до лісу та назбирати повні кошики грибів.

Фази Місяця у червні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 14 червня;

— з 1 по 14 червня; Молодик — 15 червня о 05:54 за Києвом;

— 15 червня о 05:54 за Києвом; Місяць, що зростає — з 16 по 29 червня;

— з 16 по 29 червня; Повня — 30 червня о 02:56 за Києвом;

— 30 червня о 02:56 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Як фази Місяця впливають на ріст грибів

Місяць, що росте

У цей період гриби можуть з'являтися швидше та набирати масу буквально за кілька днів

Повня

Напередодні та під час повні в лісі часто спостерігається справжній грибний бум. Водночас такі гриби швидше старіють і можуть втрачати якість уже через кілька днів.

Спадний Місяць

Цей період багато грибників вважають одним із найкращих для збору. Гриби ростуть не так стрімко, зате залишаються щільними, міцними та рідше бувають пошкоджені личинками. Такі знахідки добре підходять для сушіння, заморожування та маринування.

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Молодик

Під час молодика активність грибниці помітно знижується. Нових грибів з'являється дуже мало.

Місячний календар грибника на червень 2026 року

1-6 червня — хороший час для збору грибів. У цей період варто звернути увагу на лисички, маслюки та перші білі гриби. Вони будуть міцними, ароматними та добре зберігатимуться після переробки.

— хороший час для збору грибів. У цей період варто звернути увагу на лисички, маслюки та перші білі гриби. Вони будуть міцними, ароматними та добре зберігатимуться після переробки. 7-13 червня — нейтральний період. Активність грибів поступово зменшуватиметься. Найкраще шукати їх у затінених і вологих місцях, серед моху, біля струмків або поблизу коріння дерев.

— нейтральний період. Активність грибів поступово зменшуватиметься. Найкраще шукати їх у затінених і вологих місцях, серед моху, біля струмків або поблизу коріння дерев. 14-16 червня — несприятливі дні. Молодик, який припадає на 15 червня, традиційно вважається найменш вдалим періодом для тихого полювання. Тому великих знахідок очікувати не варто.

— несприятливі дні. Молодик, який припадає на 15 червня, традиційно вважається найменш вдалим періодом для тихого полювання. Тому великих знахідок очікувати не варто. 17-23 червня — початок активного збору грибів. Після молодика грибниця починає працювати значно активніше. Якщо погода буде теплою та вологою, у лісах можуть масово з'явитися підберезовики, підосиновики та літні опеньки.

— початок активного збору грибів. Після молодика грибниця починає працювати значно активніше. Якщо погода буде теплою та вологою, у лісах можуть масово з'явитися підберезовики, підосиновики та літні опеньки. 24-28 червня — найсприятливіші дні червня. Цей період вважається піком. За наявності достатньої кількості опадів можна розраховувати на особливо багатий урожай.

— найсприятливіші дні червня. Цей період вважається піком. За наявності достатньої кількості опадів можна розраховувати на особливо багатий урожай. 29-30 червня — багато грибів, але потрібна уважність. Збирати їх краще рано-вранці.

Які гриби збирають у червні в Україні

У червні починається перша хвиля літнього грибного сезону. В лісах України можна знайти:

Білі гриби — шукайте на сонячних галявинах, узліссях, у хвойних насадженнях та дубових гаях.

— шукайте на сонячних галявинах, узліссях, у хвойних насадженнях та дубових гаях. Лисички — часто ростуть великими сім'ями. Вони добре почуваються у хвойних та змішаних лісах.

— часто ростуть великими сім'ями. Вони добре почуваються у хвойних та змішаних лісах. Маслюки — зустрічаються в молодих соснових лісах та на піщаних ґрунтах. Після дощів маслюки можуть з'являтися дуже швидко і рости цілими групами.

— зустрічаються в молодих соснових лісах та на піщаних ґрунтах. Після дощів маслюки можуть з'являтися дуже швидко і рости цілими групами. Підберезовики та підосиновики — шукати їх варто поблизу беріз та осик.

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