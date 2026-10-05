Что можно посадить на огороде в октябре 2026: холодостойкие зелень и овощи

Посев холодостойких культур в октябре. Фото: magnific.com

Для многих огородников в Украине октябрь — продолжение огородного сезона. Есть холодостойкие овощи и зелень, которые стоит посеять в это время. Тогда вас ждет ранний урожай в следующем году.

Новини.LIVE со ссылкой на Epic Gardening рассказывает, что можно посеять на огороде в октябре 2026 года.

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Что посеять в октябре 2026 года: список зелени

Одним из самых интересных вариантов является полевой салат, или валерианелла. Сочную зелень с ореховым привкусом употребляют в свежем виде в салатах, закусках или в качестве гарнира. Семена можно высевать непосредственно в грунт, а само растение хорошо чувствует себя в прохладе и может перезимовать под лёгким укрытием.

Еще один фаворит холодного времени года — шпинат. Для осеннего посева выбирайте зимостойкие сорта. Растения, успевшие немного окрепнуть до морозов, способны перезимовать под агроволокном или другим легким укрытием и дать раннюю зелень весной. Можно обратить внимание и на:

рукколу;

мизуну;

листовую горчицу;

кинзу и другую холодостойкую салатную зелень.

Что посадить вместо посева

Октябрь также является одним из главных месяцев для озимых чеснока и лука. Зубчики и луковицы должны успеть укорениться, но не нарастить много зеленой листвы до морозов. Именно период зимних холодов необходим многим сортам для нормального развития будущего луковицы.

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Петрушку, морковь, свеклу и некоторые сорта редиса огородники могут оставить для более позднего подзимнего посева. Здесь действует другое правило: семена не должны прорасти осенью. Поэтому спешить только из-за того, что наступил октябрь, не стоит. Дождитесь устойчивого похолодания, заранее подготовьте сухие борозды и высевайте семена уже тогда, когда длительное потепление маловероятно.

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