Что можно посадить на огороде в октябре 2026: холодостойкие зелень и овощи

Какую зелень и овощи сеять в октябре 2026: список холодостойких культур
Для многих огородников в Украине октябрь — продолжение огородного сезона. Есть холодостойкие овощи и зелень, которые стоит посеять в это время. Тогда вас ждет ранний урожай в следующем году.
Новини.LIVE со ссылкой на Epic Gardening рассказывает, что можно посеять на огороде в октябре 2026 года.
Что посеять в октябре 2026 года: список зелени
Одним из самых интересных вариантов является полевой салат, или валерианелла. Сочную зелень с ореховым привкусом употребляют в свежем виде в салатах, закусках или в качестве гарнира. Семена можно высевать непосредственно в грунт, а само растение хорошо чувствует себя в прохладе и может перезимовать под лёгким укрытием.
Еще один фаворит холодного времени года — шпинат. Для осеннего посева выбирайте зимостойкие сорта. Растения, успевшие немного окрепнуть до морозов, способны перезимовать под агроволокном или другим легким укрытием и дать раннюю зелень весной. Можно обратить внимание и на:
- рукколу;
- мизуну;
- листовую горчицу;
- кинзу и другую холодостойкую салатную зелень.
Что посадить вместо посева
Октябрь также является одним из главных месяцев для озимых чеснока и лука. Зубчики и луковицы должны успеть укорениться, но не нарастить много зеленой листвы до морозов. Именно период зимних холодов необходим многим сортам для нормального развития будущего луковицы.
Что можно посеять под зиму
Петрушку, морковь, свеклу и некоторые сорта редиса огородники могут оставить для более позднего подзимнего посева. Здесь действует другое правило: семена не должны прорасти осенью. Поэтому спешить только из-за того, что наступил октябрь, не стоит. Дождитесь устойчивого похолодания, заранее подготовьте сухие борозды и высевайте семена уже тогда, когда длительное потепление маловероятно.
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