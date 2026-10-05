Що можна посіяти на городі у жовтні 2026: холодостійкі зелень і овочі

Посів холодостійких культур у жовтні. Фото: magnific.com

Для багатьох городників в Україні жовтень — продовження городнього сезону. Є холодостійкі овочі та зелень, які варто посіяти у цей час. Тоді на вас чекатиме ранній врожай наступного року.

Новини.LIVE з посиланням на Epic Gardening розповідає, що можна посіяти на городі у жовтні 2026 року.

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Що посіяти у жовтні 2026 року: список зелені

Одним із найцікавіших варіантів є польовий салат, або валеріанела. Соковиту зелень з горіховим присмаком споживають у свіжому вигляді в салатах, закусках або як гарнір. Насіння можна висівати безпосередньо у ґрунт, а сама рослина добре почувається у прохолоді й може переживати зиму під легким укриттям.

Ще один фаворит холодної пори року це шпинат. Для осіннього посіву обирайте зимостійкі сорти. Рослини, які встигли трохи зміцніти до морозів, здатні перезимувати під агроволокном або іншим легким укриттям і дати ранню зелень навесні. Можна звернути увагу й на:

руколу;

мізуну;

листову гірчицю;

кінзу та іншу холодостійку салатну зелень.

Що посадити замість посіву

Жовтень також один із головних місяців для озимих часнику та цибулі. Зубчики та цибулини повинні встигнути вкоренитися, але не наростити багато зеленого листя до морозів. Саме період зимового холоду потрібен багатьом сортам для нормального розвитку майбутньої головки.

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Петрушку, моркву, буряк та деякі сорти редиски городники можуть залишити для пізнішого підзимового посіву. Тут працює інше правило: насіння не повинно прорости восени. Тому поспішати лише через те, що настав жовтень, не варто. Дочекайтеся стійкого похолодання, підготуйте сухі борозенки заздалегідь і висівайте насіння вже тоді, коли тривале потепління малоймовірне.

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