Луковичные цветы для посадки осенью. Коллаж: Новини.LIVE

У каждого месяца рождения есть свой особый луковичный цветок. Он может многое рассказать о вашем характере. А еще такое особенное растение можно посадить в собственном саду и любоваться им каждый год.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывает, какое растение соответствует вашему месяцу рождения и что оно может рассказать о вашем характере.

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Какой луковичный цветок соответствует вашему месяцу рождения

Цветочный календарь рождения — это символическая традиция, которая поможет по-новому взглянуть на знакомые растения и найти особенное для своей клумбы.

Январь — подснежник

Вы отличаетесь настойчивостью и внутренней силой. Высадить подснежник в саду можно осенью. Выбирайте полутень.

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Февраль — нежная анемона

Вы настоящий оптимист, который даже в сложные моменты находит повод для радости. Анемона с нежными голубыми, розовыми и белыми цветками весной создает красочный ковер и дарит ощущение настоящей гармонии. Перед посадкой клубнелуковицы замачивают на несколько часов в воде и заглубляют на 3–5 см.

Март — ранункулюс

Творчество, романтичность и любовь к прекрасному — это ваши главные черты. Ранункулюс с десятками нежных лепестков напоминает маленькую розу. Его клубни высаживают на глубину около 5 см. В регионах с морозными зимами лучше делать это весной.

Апрель — нарцисс

Вы — открытый и щедрый человек. Нарцисс символизирует тепло и заботу. Луковицы сажают осенью на глубину 15–20 см, а после цветения листья оставляют до естественного пожелтения.

Май — гиацинт

Вам подходит ароматный гиацинт с нежно-голубыми соцветиями. Вы любите привлекать внимание и цените красоту. Сажайте его на глубину 10–15 см рядом с дорожками, чтобы весной наслаждаться чудесным ароматом.

Июнь — тюльпан (Queen of Night)

Загадочность, независимость и изысканный вкус — это именно о вас. Луковицы высаживают осенью на солнечном участке с рыхлой почвой.

Июль — тюльпан (Princess Irene)

Вы яркий и общительный человек, поэтому вам подходит не менее эффектный цветок. Оранжевые лепестки тюльпана украшены пурпурными полосами, напоминающими языки пламени. Для посадки выберите солнечное место без застоя воды.

Август — мускари

Вы легко находите друзей и любите компанию. Мускари с крошечными синими цветочками особенно красиво смотрится в больших группах. Глубина посадки — 8–10 см.

Сентябрь — ирис сетчатый

Вы наблюдательны и обладаете особенно утонченным вкусом. Этот сорт поражает насыщенными синими лепестками. Луковицы высаживают осенью на глубину 8–10 см в хорошо дренированную почву.

Октябрь — декоративный лук аллиум

Оригинальность и нестандартное мышление — ваши главные черты. Вам подходит аллиум с шаровидными соцветиями. Особенно необычно выглядит голубой декоративный лук Allium caeruleum. Для него выбирают солнечную клумбу.

Ноябрь — крокус

Вы выносливый и спокойный человек. Этот небольшой цветок способен радовать яркими красками даже в прохладную погоду. Луковицы сажают на глубину 8–10 см. В зависимости от вида растение цветет весной или осенью.

Декабрь — нарцисс (Thalia)

Элегантность и сдержанность — ваши яркие черты характера. Осенью луковицы высаживают на глубину 15–20 см на солнце или в легкой тени.

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