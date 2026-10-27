Цибулинні квіти для посадки восени. Колаж: Новини.LIVE

Кожен місяць народження має свою особливу цибулинну квітку. Вона здатна розповісти про ваш характер. А ще таку особливу рослину можна посадити у власному саду й милуватися нею щороку.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, яка рослина відповідає вашому місяцю народження та що вона може розповісти про ваш характер.

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Яка цибулинна квітка відповідає вашому місяцю народження

Квітковий календар народження — це символічна традиція, яка допоможе по-новому поглянути на знайомі рослини та знайти особливу для своєї клумби.

Січень — пролісок

Ви вирізняєтесь наполегливістю та внутрішньою силою. Висадити пролісок у саду можна восени. Обирайте напівзатінок.

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Лютий — анемона ніжна

Ви справжній оптиміст, який навіть у складні моменти знаходить привід для радості. Анемона, яка має ніжні блакитні, рожеві та білі квіти створює навесні барвистий килим й дарує відчуття справжньої гармонії. Перед посадкою бульбоцибулини замочують на кілька годин у воді та заглиблюють на 3–5 см.

Березень — ранункулюс

Творчість, романтичність і любов до прекрасного — це ваші головні риси. Ранункулюс із десятками ніжних пелюсток нагадує маленьку троянду. Його бульби висаджують на глибину близько 5 см. У регіонах із морозними зимами краще робити це навесні.

Квітень — нарцис

Ви відкрита і щедра людина. Нарцис символізує тепло й турботу. Цибулини садять восени на глибину 15–20 см, а після цвітіння листя залишають до природного пожовтіння.

Травень — гіацинт

Вам пасує ароматний гіацинт із ніжно-блакитними суцвіттями. Ви любите привертати увагу та цінують красу. Висаджуйте його на глибину 10–15 см поблизу доріжок, щоб навесні насолоджуватися чудовим запахом.

Червень — тюльпан (Queen of Night)

Загадковість, незалежність і вишуканий смак — це саме про вас. Цибулини висаджують восени на сонячній ділянці з пухким ґрунтом.

Липень — тюльпан (Princess Irene)

Ви яскрава і товариська людина, тому вам личить не менш ефектна квітка. Помаранчеві пелюстки тюльпана прикрашені пурпуровими смугами, що нагадують язики полум'я. Для посадки оберіть сонячне місце без застою води.

Серпень — мускарі

Ви легко знаходите друзів і любите компанію. Мускарі з крихітними синіми квіточками особливо красиво виглядає у великих групах. Глибина посадки — 8–10 см.

Вересень — ірис сітчастий

Ви спостережливі та маєте особливо витончений смак. Цей сорт вражає насиченими синіми пелюстками. Цибулини висаджують восени на глибину 8–10 см у добре дренований ґрунт.

Жовтень — декоративна цибуля Алліум

Оригінальність і нестандартне мислення — головні ваші риси. Вам пасує аліум із кулястими суцвіттями. Особливо незвичайно виглядає блакитна декоративна цибуля Allium caeruleum. Для неї обирають сонячну клумбу.

Листопад — крокус

Ви витривала і спокійна людина. Ця невелика квітка здатна тішити яскравими барвами навіть у прохолодну погоду. Бульбоцибулини садять на глибину 8–10 см. Залежно від виду рослина цвіте навесні або восени.

Грудень — нарцис (Thalia)

Елегантність і стриманість — ваші яскраві риси характеру. Восени цибулини висаджують на глибину 15–20 см на сонці або в легкому затінку.

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