Агроволокно для укрытия растений на зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью и зимой даже одна холодная ночь способна уничтожить растения на огороде и в саду. Иногда не спасает даже специальное укрытие. Дело в том, что не каждое агроволокно защищает грядки от заморозков. Решающее значение имеет одна цифра на упаковке, которую покупатели часто оставляют без внимания.

Какое укрытие помогает защитить сад и огород от холода, ветра и других неблагоприятных условий, объяснили специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS).

Реклама

Какую плотность агроволокна выбрать для защиты от морозов

Главный показатель, на который стоит обратить внимание при покупке, — это плотность материала. Ее измеряют в граммах на квадратный метр. Чем плотнее полотно, тем лучше оно обычно удерживает тепло, однако пропускает меньше света.

Для различных нужд подходят два основных варианта:

17 г/м². Легкое агроволокно для молодых всходов, рассады и весенних посевов. Хорошо пропускает свет и воду, но от морозов защищает слабо.

35 г/м². Более плотный материал, который лучше подходит для осеннего укрытия теплолюбивых культур. Помогает уберечь растения от легких заморозков.

Плотное садовое агроволокно обеспечивает примерно 2 °C дополнительной защиты от холода. Однако это не означает, что оно спасет растения во время длительных сильных морозов.

Читайте также:

Как правильно укрывать растения агроволокном

Даже качественный материал не поможет, если использовать его неправильно. Невысокие растения можно укрывать непосредственно полотном. Для высоких культур лучше установить дуги, чтобы укрытие не прижимало листья и стебли.

Края обязательно закрепите камнями, специальными колышками или присыпьте землей. Иначе холодный ветер легко поднимет полотно.

Если ожидается более сильное похолодание, можно использовать два слоя материала. Для дополнительного утепления многолетников подойдет сухая солома или мульча вокруг корней.

Какое агроволокно лучше не покупать на зиму

Не путайте белое укрывное агроволокно с черным мульчирующим материалом. Последний в основном используют для борьбы с сорняками и покрытия почвы, а не для укрытия листьев.

Обычная полиэтиленовая пленка тоже не всегда будет удачной заменой. Под ней скапливается конденсат, а в солнечную погоду растения перегреваются.

Также обращайте внимание на состав. Полипропиленовое полотно со временем изнашивается, поэтому по возможности используйте его повторно или выбирайте экологичные альтернативы из растительных волокон или шерсти.

Делимся другими полезными советами для сада и огорода

Как правильно укрыть розы на зиму, чтобы они не выветрились и не замерзли.

Что делать с листьями ореха, чтобы они принесли пользу в огороде и в саду.

Что сделать с виноградом перед морозами, чтобы растение не погибло.