Агроволокно для укриття рослин на зиму. Колаж: Новини.LIVE

Восени та взимку навіть одна холодна ніч здатна знищити рослини на городі та в саду. Іноді не рятує навіть спеціальне укриття. Річ у тім, що не кожне агроволокно захищає грядки від заморозків. Вирішальне значення має одна цифра на упаковці, яку покупці часто залишають без уваги.

Яке укриття допомагає захистити сад і город від холоду, вітру та інших несприятливих умов, пояснили фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS).

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Яку щільність агроволокна вибрати від морозів

Головний показник, на який варто дивитися під час купівлі, це щільність матеріалу. Її вимірюють у грамах на квадратний метр. Чим щільніше полотно, тим краще воно зазвичай утримує тепло, проте пропускає менше світла.

Для різних потреб підходять два основні варіанти:

17 г/м². Легке агроволокно для молодих сходів, розсади та весняних посівів. Добре пропускає світло й воду, але від морозів захищає слабко.

35 г/м². Щільніший матеріал, який краще підходить для осіннього укриття теплолюбних культур. Допомагає вберегти рослини від легких заморозків.

Щільне садове агроволокно забезпечує приблизно 2°C додаткового захисту від холоду. Однак це не означає, що воно врятує рослини під час тривалих сильних морозів.

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Як правильно накривати рослини агроволокном

Навіть якісний матеріал не допоможе, якщо використовувати його неправильно. Невисокі рослини можна накривати безпосередньо полотном. Для високих культур краще встановити дуги, щоб укриття не притискало листя та стебла.

Краї обов'язково закріпіть камінням, спеціальними кілочками або присипте землею. Інакше холодний вітер легко підніме полотно.

Якщо очікується сильніше похолодання, можна використати два шари матеріалу. Для додаткового утеплення багаторічників підійде суха солома або мульча навколо коренів.

Яке агроволокно краще не купувати на зиму

Не плутайте біле укривне агроволокно з чорним мульчувальним матеріалом. Останній переважно використовують для боротьби з бур'янами та покриття ґрунту, а не для накривання листя.

Звичайна поліетиленова плівка теж не завжди буде вдалою заміною. Під нею накопичується конденсат, а в сонячну погоду рослини перегріваються.

Також звертайте увагу на склад. Поліпропіленове полотно з часом зношується, тому за можливості використовуйте його повторно або вибирайте екологічні альтернативи з рослинних волокон чи вовни.

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