Как легко вырастить рассаду томатов, перца и капусты: два проверенных метода

Как вырастить рассаду томатов, перца и капусты: два простых метода
Крепкие и здоровые молодые растения — залог богатого урожая. Поэтому им надо обеспечить правильный старт. Есть простые секреты выращивания рассады, которые всегда дают стабильный результат.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно вырастить рассаду томатов, перца и капусты, избежать типичных ошибок и получить сильные растения.
Два проверенных метода выращивания рассады
1. Выращивание рассады в уличном парнике
Этот способ позволяет получить рассаду максимально адаптированную к условиям открытого грунта. Главные преимущества:
- меньше пересадок;
- естественная закалка растений;
- устойчивость к погодным условиям.
Оптимальное время для посева — середина апреля-начало мая. Парник обычно делают из дуг и пленки — это простая конструкция, которая хорошо удерживает тепло и влагу. Перед посевом важно подготовить почву:
- смешайте огородную землю с перегноем в равных пропорциях;
- добавьте древесную золу;
- просейте смесь, чтобы она была рыхлой.
Перед посевом стоит обработать почву от вредителей. Семена высевают произвольно, а разные сорта удобно разделять.
Далее:
- присыпьте семена слоем почвы до 4 см;
- полейте теплой водой;
- накройте пленкой.
Первой появляется капуста, чуть позже всходят томаты, а перец прорастает дольше всех.
2. Выращивание рассады в домашних условиях
Этот вариант выбирают те, кто хочет получить ранний урожай и контролировать весь процесс. Когда начинать посев:
- перец — конец февраля;
- томаты — начало марта;
- капуста — в зависимости от сорта.
Перед высевом семян важно:
- проверить на всхожесть;
- продезинфицировать в растворе марганцовки, соды или перекиси;
- замочить на несколько часов;
- подсушить семена.
Как правильно сеять в кассеты:
- используйте готовый грунт для рассады;
- увлажните его перед посадкой;
- кладите по одному семени в каждую ячейку;
- присыпьте тонким слоем земли;
- накройте пленкой.
До появления всходов держите емкости в теплом месте, а затем перенесите на свет. Томаты нужно пикировать после появления нескольких листьев — это стимулирует развитие корней. Перец, наоборот, лучше не беспокоить, так как он чувствителен к повреждениям.
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Как всего за 5 минут сделать мини-теплицу для рассады из бутылки.
В каком растворе стоит замочить семена на рассаду, чтобы они быстрее взошли.
Какие семена нельзя замачивать в растворе перед посевом.