Как легко вырастить рассаду томатов, перца и капусты: два проверенных метода

Выращивание рассады овощей на подоконнике. Фото: shutterstock.com

Крепкие и здоровые молодые растения — залог богатого урожая. Поэтому им надо обеспечить правильный старт. Есть простые секреты выращивания рассады, которые всегда дают стабильный результат.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно вырастить рассаду томатов, перца и капусты, избежать типичных ошибок и получить сильные растения.

Два проверенных метода выращивания рассады

1. Выращивание рассады в уличном парнике

Этот способ позволяет получить рассаду максимально адаптированную к условиям открытого грунта. Главные преимущества:

меньше пересадок;

естественная закалка растений;

устойчивость к погодным условиям.

Оптимальное время для посева — середина апреля-начало мая. Парник обычно делают из дуг и пленки — это простая конструкция, которая хорошо удерживает тепло и влагу. Перед посевом важно подготовить почву:

смешайте огородную землю с перегноем в равных пропорциях;

добавьте древесную золу;

просейте смесь, чтобы она была рыхлой.

Перед посевом стоит обработать почву от вредителей. Семена высевают произвольно, а разные сорта удобно разделять.

Далее:

присыпьте семена слоем почвы до 4 см;

полейте теплой водой;

накройте пленкой.

Первой появляется капуста, чуть позже всходят томаты, а перец прорастает дольше всех.

2. Выращивание рассады в домашних условиях

Этот вариант выбирают те, кто хочет получить ранний урожай и контролировать весь процесс. Когда начинать посев:

перец — конец февраля;

томаты — начало марта;

капуста — в зависимости от сорта.

Перед высевом семян важно:

проверить на всхожесть;

продезинфицировать в растворе марганцовки, соды или перекиси;

замочить на несколько часов;

подсушить семена.

Как правильно сеять в кассеты:

используйте готовый грунт для рассады;

увлажните его перед посадкой;

кладите по одному семени в каждую ячейку;

присыпьте тонким слоем земли;

накройте пленкой.

До появления всходов держите емкости в теплом месте, а затем перенесите на свет. Томаты нужно пикировать после появления нескольких листьев — это стимулирует развитие корней. Перец, наоборот, лучше не беспокоить, так как он чувствителен к повреждениям.

