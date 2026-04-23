Як легко виростити розсаду томатів, перцю та капусти: два перевірені методи

Вирощування розсади овочів на підвіконні.

Міцні та здорові молоді рослини — запорука багатого врожаю. Тому їм треба забезпечити правильний старт. Є прості секрети вирощування розсади, які завжди дають стабільний результат.

Два перевірених методи вирощування розсади

1. Вирощування розсади у вуличному парнику

Цей спосіб дозволяє отримати розсаду максимально адаптовану до умов відкритого ґрунту. Головні переваги:

менше пересадок;

природне загартування рослин;

стійкість до погодних умов.

Оптимальний час для посіву — середина квітня-початок травня. Парник зазвичай роблять із дуг і плівки — це проста конструкція, яка добре утримує тепло і вологу. Перед посівом важливо підготувати ґрунт:

змішайте городню землю з перегноєм у рівних пропорціях;

додайте деревний попіл;

просійте суміш, щоб вона була пухкою.

Перед посівом варто обробити ґрунт від шкідників. Насіння висівають довільно, а різні сорти зручно розділяти.

Далі:

присипте насіння шаром ґрунту до 4 см;

полийте теплою водою;

накрийте плівкою.

Першою з'являється капуста, трохи пізніше сходять томати, а перець проростає найдовше.

2. Вирощування розсади в домашніх умовах

Цей варіант обирають ті, хто хоче отримати ранній урожай і контролювати весь процес. Коли починати посів:

перець — кінець лютого;

томати — початок березня;

капуста — залежно від сорту.

Перед висівом насіння важливо:

перевірити на схожість;

продезінфікувати у розчині марганцівки, соди або перекису;

замочити на кілька годин;

підсушити насіння.

Як правильно сіяти в касети:

використовуйте готовий ґрунт для розсади;

зволожте його перед посадкою;

кладіть по одній насінині в кожну клітинку;

присипте тонким шаром землі;

накрийте плівкою.

До появи сходів тримайте ємності у теплому місці, а потім перенесіть на світло. Томати потрібно пікірувати після появи кількох листків — це стимулює розвиток коренів. Перець, навпаки, краще не турбувати, бо він чутливий до пошкоджень.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Як всього за 5 хвилин зробити мінітеплицю для розсади з бутеля.

У якому розчині варто замочити насіння на розсаду, щоб воно швидше зійшло.

Яке насіння не можна замочувати у розчині перед посівом.