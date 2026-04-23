Як виростити розсаду томатів, перцю та капусти: два прості методи

Як виростити розсаду томатів, перцю та капусти: два прості методи

Дата публікації: 23 квітня 2026 15:15
Як легко виростити розсаду томатів, перцю та капусти: два перевірені методи
Вирощування розсади овочів на підвіконні. Фото: shutterstock.com

Міцні та здорові молоді рослини — запорука багатого врожаю. Тому їм треба забезпечити правильний старт. Є прості секрети вирощування розсади, які завжди дають стабільний результат.

Новини.LIVE розповідає, як правильно виростити розсаду томатів, перцю та капусти, уникнути типових помилок і отримати сильні рослини.

Два перевірених методи вирощування розсади

1. Вирощування розсади у вуличному парнику

Цей спосіб дозволяє отримати розсаду максимально адаптовану до умов відкритого ґрунту. Головні переваги:

  • менше пересадок;
  • природне загартування рослин;
  • стійкість до погодних умов.

Оптимальний час для посіву — середина квітня-початок травня. Парник зазвичай роблять із дуг і плівки — це проста конструкція, яка добре утримує тепло і вологу. Перед посівом важливо підготувати ґрунт:

Читайте також:
  • змішайте городню землю з перегноєм у рівних пропорціях;
  • додайте деревний попіл;
  • просійте суміш, щоб вона була пухкою.

Перед посівом варто обробити ґрунт від шкідників. Насіння висівають довільно, а різні сорти зручно розділяти.

Далі:

  • присипте насіння шаром ґрунту до 4 см;
  • полийте теплою водою;
  • накрийте плівкою.

Першою з'являється капуста, трохи пізніше сходять томати, а перець проростає найдовше.

2. Вирощування розсади в домашніх умовах

Цей варіант обирають ті, хто хоче отримати ранній урожай і контролювати весь процес. Коли починати посів:

  • перець — кінець лютого;
  • томати — початок березня;
  • капуста — залежно від сорту.

Перед висівом насіння важливо:

  • перевірити на схожість;
  • продезінфікувати у розчині марганцівки, соди або перекису;
  • замочити на кілька годин;
  • підсушити насіння.

Як правильно сіяти в касети:

  • використовуйте готовий ґрунт для розсади;
  • зволожте його перед посадкою;
  • кладіть по одній насінині в кожну клітинку;
  • присипте тонким шаром землі;
  • накрийте плівкою.

До появи сходів тримайте ємності у теплому місці, а потім перенесіть на світло. Томати потрібно пікірувати після появи кількох листків — це стимулює розвиток коренів. Перець, навпаки, краще не турбувати, бо він чутливий до пошкоджень.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Як всього за 5 хвилин зробити мінітеплицю для розсади з бутеля.

У якому розчині варто замочити насіння на розсаду, щоб воно швидше зійшло.

Яке насіння не можна замочувати у розчині перед посівом.

корисні поради вирощування розсади розсада томатів
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
