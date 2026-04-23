Як легко виростити розсаду томатів, перцю та капусти: два перевірені методи

Як виростити розсаду томатів, перцю та капусти: два прості методи
Міцні та здорові молоді рослини — запорука багатого врожаю. Тому їм треба забезпечити правильний старт. Є прості секрети вирощування розсади, які завжди дають стабільний результат.
Новини.LIVE розповідає, як правильно виростити розсаду томатів, перцю та капусти, уникнути типових помилок і отримати сильні рослини.
Два перевірених методи вирощування розсади
1. Вирощування розсади у вуличному парнику
Цей спосіб дозволяє отримати розсаду максимально адаптовану до умов відкритого ґрунту. Головні переваги:
- менше пересадок;
- природне загартування рослин;
- стійкість до погодних умов.
Оптимальний час для посіву — середина квітня-початок травня. Парник зазвичай роблять із дуг і плівки — це проста конструкція, яка добре утримує тепло і вологу. Перед посівом важливо підготувати ґрунт:
- змішайте городню землю з перегноєм у рівних пропорціях;
- додайте деревний попіл;
- просійте суміш, щоб вона була пухкою.
Перед посівом варто обробити ґрунт від шкідників. Насіння висівають довільно, а різні сорти зручно розділяти.
Далі:
- присипте насіння шаром ґрунту до 4 см;
- полийте теплою водою;
- накрийте плівкою.
Першою з'являється капуста, трохи пізніше сходять томати, а перець проростає найдовше.
2. Вирощування розсади в домашніх умовах
Цей варіант обирають ті, хто хоче отримати ранній урожай і контролювати весь процес. Коли починати посів:
- перець — кінець лютого;
- томати — початок березня;
- капуста — залежно від сорту.
Перед висівом насіння важливо:
- перевірити на схожість;
- продезінфікувати у розчині марганцівки, соди або перекису;
- замочити на кілька годин;
- підсушити насіння.
Як правильно сіяти в касети:
- використовуйте готовий ґрунт для розсади;
- зволожте його перед посадкою;
- кладіть по одній насінині в кожну клітинку;
- присипте тонким шаром землі;
- накрийте плівкою.
До появи сходів тримайте ємності у теплому місці, а потім перенесіть на світло. Томати потрібно пікірувати після появи кількох листків — це стимулює розвиток коренів. Перець, навпаки, краще не турбувати, бо він чутливий до пошкоджень.
Також ділимося іншими корисними порадами з городництва
Як всього за 5 хвилин зробити мінітеплицю для розсади з бутеля.
У якому розчині варто замочити насіння на розсаду, щоб воно швидше зійшло.
Яке насіння не можна замочувати у розчині перед посівом.