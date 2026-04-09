Яке насіння не можна замочувати перед посівом: поради щедрого врожаю

Не замочуйте це насіння перед посівом: помилка, що знижує урожай
Багато дачників переконані: насіння слід замочувати у правильному розчині для швидких та міцних сходів. Та насправді, для деяких культур така процедура стає згубною.
Новини.LIVE розповідає, яке насіння не можна замочувати перед посівом і чому ця помилка може коштувати вам врожаю.
Яке насіння категорично не можна замочувати
Замочування насіння дійсно може прискорити проростання, особливо у культур із твердою оболонкою. Проте універсальним цей метод назвати не можна. Є рослини, для яких надлишок вологи на початковому етапі стає стресом. Замість швидких сходів ви ризикуєте отримати нерівномірні або слабкі паростки. До таких культур належать:
- салат — насіння дуже ніжне й швидко реагує на надлишок вологи, може почати злипатися та втратити здатність проростати;
- капуста білокачанна, цвітна, броколі — насіння має тонку оболонку та вразливе до пошкоджень;
- морква, пастернак — насіння дуже чутливе до перезволоження, надлишок може спровокувати гниття або знизити схожість;
- цибуля — насіння має щільну оболонку, тому вода майже не проникає всередину, замочування не принесе бажаного результату;
- огірки, кабачки, гарбузи — насіння має досить ніжну оболонку, яка швидко розм'якшується у воді.
Як правильно сіяти насіння без замочування
Щоб отримати гарний результат без замочування, дотримуйтеся простих правил:
- висівайте насіння у вологий ґрунт;
- не заглиблюйте занадто сильно;
- дотримуйтеся оптимальних строків посіву;
- після посіву злегка ущільніть ґрунт.
