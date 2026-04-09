Не замочуйте це насіння перед посівом: помилка, що знижує урожай

Дата публікації: 9 квітня 2026 01:12
Яке насіння не можна замочувати перед посівом: поради щедрого врожаю
Замочування насіння перед посівом. Колаж: Новини.LIVE

Багато дачників переконані: насіння слід замочувати у правильному розчині для швидких та міцних сходів. Та насправді, для деяких культур така процедура стає згубною.

Новини.LIVE розповідає, яке насіння не можна замочувати перед посівом і чому ця помилка може коштувати вам врожаю.

Яке насіння категорично не можна замочувати

Замочування насіння дійсно може прискорити проростання, особливо у культур із твердою оболонкою. Проте універсальним цей метод назвати не можна. Є рослини, для яких надлишок вологи на початковому етапі стає стресом. Замість швидких сходів ви ризикуєте отримати нерівномірні або слабкі паростки. До таких культур належать: 

  • салат — насіння дуже ніжне й швидко реагує на надлишок вологи, може почати злипатися та втратити здатність проростати;
  • капуста білокачанна, цвітна, броколі — насіння має тонку оболонку та вразливе до пошкоджень;
  • морква, пастернак — насіння дуже чутливе до перезволоження, надлишок може спровокувати гниття або знизити схожість;
  • цибуля — насіння має щільну оболонку, тому вода майже не проникає всередину, замочування не принесе бажаного результату;
  • огірки, кабачки, гарбузи — насіння має досить ніжну оболонку, яка швидко розм'якшується у воді.

Як правильно сіяти насіння без замочування

Щоб отримати гарний результат без замочування, дотримуйтеся простих правил:

  • висівайте насіння у вологий ґрунт;
  • не заглиблюйте занадто сильно;
  • дотримуйтеся оптимальних строків посіву;
  • після посіву злегка ущільніть ґрунт.

корисні поради пророщування насіння врожай овочів
Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
Реклама

