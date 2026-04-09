Яке насіння не можна замочувати перед посівом: поради щедрого врожаю

Замочування насіння перед посівом. Колаж: Новини.LIVE

Багато дачників переконані: насіння слід замочувати у правильному розчині для швидких та міцних сходів. Та насправді, для деяких культур така процедура стає згубною.

Новини.LIVE розповідає, яке насіння не можна замочувати перед посівом і чому ця помилка може коштувати вам врожаю.

Яке насіння категорично не можна замочувати

Замочування насіння дійсно може прискорити проростання, особливо у культур із твердою оболонкою. Проте універсальним цей метод назвати не можна. Є рослини, для яких надлишок вологи на початковому етапі стає стресом. Замість швидких сходів ви ризикуєте отримати нерівномірні або слабкі паростки. До таких культур належать:

салат — насіння дуже ніжне й швидко реагує на надлишок вологи, може почати злипатися та втратити здатність проростати;

капуста білокачанна, цвітна, броколі — насіння має тонку оболонку та вразливе до пошкоджень;

морква, пастернак — насіння дуже чутливе до перезволоження, надлишок може спровокувати гниття або знизити схожість;

цибуля — насіння має щільну оболонку, тому вода майже не проникає всередину, замочування не принесе бажаного результату;

огірки, кабачки, гарбузи — насіння має досить ніжну оболонку, яка швидко розм'якшується у воді.

Як правильно сіяти насіння без замочування

Щоб отримати гарний результат без замочування, дотримуйтеся простих правил:

висівайте насіння у вологий ґрунт;

не заглиблюйте занадто сильно;

дотримуйтеся оптимальних строків посіву;

після посіву злегка ущільніть ґрунт.

