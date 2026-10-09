Как прочистить трубу от волос: быстрый способ, которым пользуются сантехники

Женщина моет ванну и слив. Фото: dreamstime.com

Вода в ванной стекает все медленнее, а из слива пошел неприятный запах. Знакомая ситуация. Волосы не растворяются в воде. Попадая в слив, они цепляются за неровности труб, переплетаются, задерживают мыло, жир и остатки косметики. Со временем образуется плотный клубок, который перекрывает проход воде. Есть простой способ избавиться от такого засора без агрессивных средств.

Новини.LIVE собрал полезные советы сантехников о том, чем именно прочистить трубу и каких ошибок следует избегать.

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Чем лучше всего прочистить трубу от волос

Один из самых простых способов устранить такую засорку — механически извлечь волосы из слива. Для этого нужно:

Снять решетку сливного отверстия. Надеть резиновые перчатки. С помощью пластикового крючка или специальной гибкой спирали зацепить волосы. Осторожно вытащить клубок, не проталкивая его глубже. Промыть трубу теплой водой и проверить, нормально ли она стекает.

Если волосы скопились глубже, можно воспользоваться сантехническим тросом. Для доступных конструкций слива также стоит проверить сифон, где часто скапливается больше всего грязи.

Как прочистить слив в ванной домашними средствами

Не всегда засор настолько серьезный, что требуется сантехнический трос. Если вода еще проходит, можно попробовать несколько доступных способов.

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Горячая вода

Помогает размягчить жировые и мыльные отложения, удерживающие волосы. Однако сам клубок она не растворит. Для пластиковых труб не используйте кипяток, ведь высокая температура может повредить материал.

Сода и уксус

В слив можно засыпать примерно 150 г пищевой соды, добавить половину стакана уксуса, а после завершения реакции промыть водой. Однако эффективность такого метода ограничена.

Можно ли растворить волосы специальными химическими средствами

Некоторые магазинные средства действительно способны разрушать органические загрязнения, в частности волосы. Обычно они содержат сильные щелочи или кислоты. Однако перед использованием обязательно проверьте, подходит ли препарат для ваших труб. Особенно опасно смешивать разные средства для прочистки слива. Сочетание бытовой химии может вызвать опасные реакции и выделение токсичных газов. Например, смешивание хлорного отбеливателя с уксусом приводит к образованию хлора.

Также не стоит использовать вантуз или трос, если в сливе осталось агрессивное химическое средство. Это создает риск опасных брызг.

Как сделать так, чтобы волосы больше не забивали трубы

Самый простой способ предотвратить эту проблему — установить специальный уловитель для волос. Он будет задерживать большинство волос ещё до того, как они попадут в трубу. Также стоит регулярно очищать решетку слива, убирать остатки волос после душа и периодически промывать трубу теплой водой.

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