Як прочистити трубу від волосся: швидкий спосіб, яким користуються сантехніки

Жінка миє ванну та злив. Фото: dreamstime.com

Вода у ванній дедалі повільніше стікає, а зі зливу з'явився неприємний запах. Знайома ситуація. Волосся не розчиняється у воді. Потрапляючи у злив, воно чіпляється за нерівності труб, переплітається, затримує мило, жир і залишки косметики. Згодом утворюється щільний клубок, який перекриває прохід воді. Є простий спосіб позбутися такого засмічення без агресивних засобів.

Новини.LIVE зібрав корисні поради сантехників, чим саме прочистити трубу та яких помилок уникати.

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Чим найкраще прочистити трубу від волосся

Один із найпростіших способів прибрати таке засмічення — механічно витягнути волосся зі зливу. Для цього потрібно:

Зняти решітку зливного отвору. Одягнути гумові рукавички. За допомогою пластикового гачка або спеціальної гнучкої спіралі зачепити волосся. Обережно витягнути клубок, не проштовхуючи його глибше. Промити трубу теплою водою та перевірити, чи нормально вона стікає.

Якщо волосся накопичилося глибше, можна скористатися сантехнічним тросом. Для доступних конструкцій зливу також варто перевірити сифон, де часто збирається найбільше бруду.

Як прочистити злив у ванній домашніми засобами

Не завжди засмічення настільки серйозне, що потрібен сантехнічний трос. Якщо вода ще проходить, можна спробувати кілька доступних способів.

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Гаряча вода

Допомагає розм'якшити жирові та мильні відкладення, які утримують волосся. Однак сам клубок вона не розчинить. Для пластикових труб не використовуйте окріп, адже висока температура може пошкодити матеріал.

Сода та оцет

У злив можна засипати приблизно 150 г харчової соди, додати половину склянки оцту, а після завершення реакції промити водою. Проте ефективність такого методу обмежена.

Чи можна розчинити волосся спеціальною хімією

Деякі магазинні засоби справді здатні руйнувати органічні забруднення, зокрема волосся. Зазвичай вони містять сильні луги або кислоти. Проте перед використанням обов'язково перевірте, чи підходить препарат для ваших труб. Особливо небезпечно змішувати різні засоби для прочищення зливу. Поєднання побутової хімії може спричинити небезпечні реакції та виділення токсичних газів. Наприклад, змішування хлорного відбілювача з оцтом призводить до утворення хлору.

Також не варто використовувати вантуз або трос, якщо у зливі залишається агресивний хімічний засіб. Це створює ризик небезпечних бризок.

Як зробити, щоб волосся більше не забивало труби

Найпростіший спосіб запобігти проблемі — встановити спеціальний уловлювач для волосся. Він затримуватиме більшість волосин ще до потрапляння у трубу. Також варто регулярно очищати решітку зливу, прибирати залишки волосся після душу та періодично промивати трубу теплою водою.

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