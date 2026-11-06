Женщина кладет вещи в стиральную машину. Фото: pexels.com

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украина в очередной раз столкнулась с регулярными отключениями света. Теперь даже обычную стирку приходится планировать по графикам. Как только появляется электричество, хочется побыстрее включить стиральную машину. Однако спешка может дорого обойтись.

Каких правил следует придерживаться, чтобы стиральная машинка не сломалась и не сгорела во время отключений, рассказал мастер с более чем 20-летним опытом ремонта бытовой техники Андрей изданию "Наш Репортер".

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Три важных правила стирки во время отключений света

1. Не запускайте стиральную машину сразу после появления света

Когда электроснабжение восстанавливается, напряжение в сети может некоторое время "скакать". Такие перепады и представляют опасность для электроники стиральной машины. Поэтому всегда отключайте машинку от розетки.

Стоит подождать хотя бы полчаса после восстановления электроснабжения, прежде чем запускать стирку. Хотя это и не всегда гарантирует стабильное напряжение.

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Если же свет уже есть, но техника не включается, причиной может быть слишком низкое напряжение. В таком случае лучше подождать. Дополнительно защитить бытовую технику поможет правильно подобранное реле контроля напряжения.

2. Простые действия, когда свет пропал посреди стирки

Внезапное отключение электричества не означает, что придется начинать заново. Многие современные модели запоминают этап стирки, на котором остановились, и могут продолжить работу после восстановления питания. Однако эта функция зависит от конкретной модели.

Впрочем, после многих часов простоя белье иногда приходится повторно прополаскивать или стирать из-за неприятного запаха.

Если вы отключили стиральную машину от розетки, после стабилизации напряжения подключите ее и проверьте, возобновилась ли программа. При необходимости воспользуйтесь инструкцией производителя.

Важно: не пытайтесь силой открыть люк, если внутри осталась вода.

3. Не перегружайте стиральную машину на быстром режиме

Во время отключений электричества особенно заманчивой кажется стирка за 15–30 минут. Но здесь есть нюанс, о котором часто забывают. Быстрая программа предназначена преимущественно для небольшого количества слабозагрязненных вещей, а не для полного барабана.

Мастер советует загружать примерно четверть максимально допустимого веса белья. Впрочем, точное ограничение зависит от модели и указано в инструкции к ней.

Не менее важно количество порошка. Если насыпать слишком много средства, во время короткого цикла оно может не успеть как следует вымыться. В результате остатки будут оседать на вещах и внутри машинки. Поэтому придерживайтесь дозировки, рекомендованной производителем. А для сильно загрязненной одежды лучше выбрать полноценную программу.

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