Жінка кладе речі у пральну машину. Фото: pexels.com

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури Україна вкотре зіткнулася з регулярними відключеннями світла. Тепер навіть звичайне прання доводиться планувати за графіками. Щойно з'являється електрика, хочеться швидше включити машинку. Однак поспіх може дорого обійтися.

Яких правил слід дотримуватися, щоб пральна машинка не зламалася та не згоріла під час блекаутів, розповів майстер із понад 20-річним досвідом ремонту побутової техніки Андрій виданню "Наш Репортер".

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Три важливі правила прання під час відключень світла

1. Не запускайте пральну машину одразу після появи світла

Коли електропостачання відновлюється, напруга в мережі може певний час "стрибати". Такі перепади й становлять небезпеку для електроніки пральної машини. Тож завжди від'єднуйте машинку від розетки.

Варто зачекати хоч півгодинки після відновлення електропостачання, перш ніж запускати прання. Хоча це й не завжди гарантує стабільної напруги.

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Якщо ж світло вже є, але техніка не вмикається, причиною може бути занадто низька напруга. У такому разі краще зачекати. Додатково захистити побутову техніку допоможе правильно підібране реле контролю напруги.

2. Прості дії, коли світло зникло посеред прання

Раптове вимкнення електрики не означає, що доведеться починати заново. Багато сучасних моделей запам'ятовують етап прання, на якому зупинилися, і можуть продовжити роботу після відновлення живлення. Однак ця функція залежить від конкретної моделі.

Втім, після багатьох годин простою білизну іноді доводиться повторно прополіскувати або прати через неприємний запах.

Якщо ви від'єднали машинку від розетки, після стабілізації напруги підключіть її та перевірте, чи відновилася програма. За потреби скористайтеся інструкцією виробника.

Важливо: не намагайтеся силоміць відчинити люк, якщо всередині залишилася вода.

3. Не перевантажуйте машинку на швидкому режимі

Під час блекаутів особливо привабливим здається прання за 15–30 хвилин. Але тут є нюанс, про який часто забувають. Швидка програма призначена переважно для невеликої кількості слабкозабруднених речей, а не для повного барабана.

Майстер радить завантажувати приблизно чверть максимально допустимої ваги білизни. Утім, точне обмеження залежить від моделі та зазначене в її інструкції.

Не менш важлива кількість порошку. Якщо насипати забагато засобу, під час короткого циклу він може не встигнути належно вимитися. У результаті залишки осідатимуть на речах і всередині машинки. Тому дотримуючись дозування виробника. А для сильно забрудненого одягу краще вибрати повноцінну програму.

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